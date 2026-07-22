Luke Wilson und Vanessa Hudgens spielen in Kifferkomödie

Luke Wilson (54) und Vanessa Hudgens (37) stehen gemeinsam vor der Kamera: Die beiden Schauspieler sind die Hauptdarsteller der neuen R-rated-Komödie "Mini War". Luke übernimmt darin die Rolle des Joe, eines gutmütigen Kiffers, der von seinem verstorbenen Onkel überraschend einen Minigolfplatz erbt. Eigentlich will er den Platz verkaufen und sein Leben wieder in geordnete Bahnen bringen – doch das ist leichter gesagt als getan.

Denn Joe bekommt es schnell mit seinem Nachbarn Darren zu tun, der von Nick Swardson verkörpert wird. Darren besitzt die Gokart-Bahn auf der gegenüberliegenden Straßenseite und hat große Pläne: Er will den Minigolfplatz dem Erdboden gleichmachen, um sein Gokart-Imperium auszubauen. "High School Musical"-Star Vanessa spielt Olivia, die an der Straße zwischen den verfeindeten Grundstücken einen Imbissstand betreibt. Olivia und eine Gruppe skurriler Einheimischer geraten dabei zwischen die Fronten der beiden Streithähne, was schließlich in einem veritablen Kleinkrieg eskaliert.

Hinter "Mini War" steckt das Team rund um die Kultstoner-Komödie "Grandma's Boy" aus dem Jahr 2006. Die Drehbuchautoren Nick Swardson und Allen Covert haben sich für das neue Projekt wieder zusammengetan – passenderweise zum 20. Jahrestag des Films. Regisseur Joel David Moore war damals selbst vor der Kamera zu sehen und erklärte gegenüber dem Branchenportal Deadline: "Nick und ich haben uns vor 20 Jahren bei 'Grandma's Boy' kennengelernt, und wir haben auf den richtigen Moment gewartet, um wieder gemeinsam an etwas Besonderem zu arbeiten. Wir wissen, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, Independent-Komödien zurück in die Kinos zu bringen."

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Luke Wilson und Vanessa Hudgens

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Getty Images Luke Wilson bei der 93. Hollywood Christmas Parade 2025

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VALERIE MACON/AFP via Getty Images Schauspieler Allen Covert