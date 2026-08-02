Trotzphasen-Stress: Vanessa Hudgens zeigt ihr Mama-Dasein

Vanessa Hudgens (37) gewährt ihren Fans gerade einen seltenen Einblick in ihren Alltag als zweifache Mutter. Die Schauspielerin, bekannt aus der High School Musical-Reihe, teilte jetzt auf Instagram eine witzige Story, in der sie über die berüchtigte Trotzphase scherzte. Auf einem Selfie, das sie mit hochgerecktem Daumen zeigt, schrieb sie: "Die 'schrecklichen Zwei' sind hier gerade in vollem Gange. Das macht SO viel Spaß", wie Just Jared zeigt. Vanessa und ihr Ehemann Cole Tucker (30) haben zwei gemeinsame Kinder – das erste kam im Juli 2024 zur Welt, das zweite im November 2025.

Obwohl das Paar bislang weder die Namen seiner Kinder noch weitere Details öffentlich gemacht hat, verriet Cole bereits, dass es sich um einen Jungen und ein Mädchen handelt. Vanessa hält ihr Familienleben generell eher aus der Öffentlichkeit heraus, weshalb auch die kurze Instagram-Story als besonderer Einblick gilt. Nicht das erste Mal, dass sie sich über soziale Medien zu ihrer Mutterschaft äußert: Nach der Geburt ihres zweiten Kindes sprach sie offen über postpartalen Haarausfall.

Vanessa und Cole lernten sich im Jahr 2020 während des COVID-Lockdowns kennen. Im Dezember 2023 gaben sie sich in Mexiko das Jawort. Der Baseballprofi ist 30 Jahre alt, Vanessa ist 37. Die Schauspielerin wurde durch ihre Rolle in "High School Musical" weltbekannt und ist darüber hinaus auch als Sängerin aktiv.

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Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, Thanksgiving 2025

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Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens genießt ihr Wochenbett im Pyjama

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Instagram / cotuck Cole Tucker und seine schwangere Gattin Vanessa Hudgens