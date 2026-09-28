Schuldspruch nach dem Lämmerdiebstahl bei König Charles III.

Im Fall der gestohlenen Lämmer von König Charles III. (77) ist nun ein Urteil gefallen: Drei Aktivistinnen der Tierrechtsgruppe Animal Rising wurden schuldig gesprochen. Wie GB News berichtet, befand eine zwölfköpfige Jury die Frauen einstimmig für schuldig. Sie hatten im Mai 2023 drei Tiere vom königlichen Anwesen Sandringham House in der englischen Grafschaft Norfolk entwendet. Auf das Anwesen zurückkehren werden sie vorerst offenbar trotzdem nicht: Die Aktivistinnen wollen bislang nicht offenlegen, wo die Tiere untergebracht sind, und haben keine Rückgabe angekündigt. Mit dem Schuldspruch ist das Verfahren für die drei Frauen noch nicht vollständig abgeschlossen. Welche Strafe ihnen für die Entwendung der Tiere droht, steht derzeit nämlich noch nicht fest. Das zuständige Gericht will das Strafmaß erst zu einem späteren Zeitpunkt verkünden.

Vor Gericht wurden auch die Details der Aktion öffentlich. Die drei Frauen kletterten über einen niedrigen Elektrozaun, um auf das Gelände von Sandringham House zu gelangen. Dort hielten sie sich anschließend mehrere Stunden bei den Tieren auf, bis sie sich sicher genug fühlten, jeweils ein Lamm mitzunehmen. Im Prozess wurde zudem bekannt, dass die Tiere "noch leben und wohlauf sind", wie das Newsportal schildert. Pläne, die Lämmer an das königliche Anwesen zurückzubringen, gebe es demnach nicht. Wo genau die Lämmer seit ihrer Entwendung gehalten werden, wurde nicht öffentlich gemacht. Fest steht jedoch, dass Animal Rising die Aktion weiterhin als Rettung betrachtet. Entsprechend gibt es nach Angaben aus dem Verfahren bisher auch keine Pläne, die drei Tiere an Charles' privaten Landsitz in Norfolk zurückzugeben.

Eine der verurteilten Aktivistinnen erklärte im Zuge des Verfahrens, die Gruppe sei davon ausgegangen, dass der Monarch der "Rettung" der Lämmer sogar zustimmen würde – und zwar wegen seines langjährigen Engagements für Umwelt- und Tierschutzthemen. "Der König sagt, dass er ein Umwelt- und Tierfreund ist. Die Realität der Schafzucht ist ziemlich verborgen – was den Tieren im Schlachthof angetan wird und die Auswirkungen auf das Land sind Dinge, die er nicht unterstützen würde", begründete sie laut GB News die Aktion. Charles ist seit September 2022 König des Vereinigten Königreichs. Sandringham House, von dessen Gelände die Tiere mitgenommen wurden, gehört zu den privaten Landsitzen der britischen Königsfamilie. Das Anwesen liegt in der Grafschaft Norfolk und befindet sich damit außerhalb Londons.

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Royal Family / Millie Pilkington König Charles III., Portrait zum 77. Geburtstag

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Getty Images König Charles III. bei der King's Foundation in Schottland, September 2026

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Instagram / milliepilkingtonphotography König Charles III. und Königin Camilla