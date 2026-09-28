Charles Spencers Diana-Memoiren: Palast weist Vorwurf zurück

Seit dem 22. September sorgen die Diana (†36)-Memoiren von Charles Spencer (62) unter dem Titel "Swan Song: Diana, My Sister" für einen offenen Streit zwischen dem Autor und dem Buckingham-Palast. Im Mittelpunkt steht eine Bemerkung, die der Bruder von Prinzessin Diana dem heutigen König Charles III. (77) zuschreibt. In seinem Buch erklärt er, der damalige Prinz habe nach dem tragischen Autounfall von seiner Ex-Frau im August 1997 zu ihm gesagt: "Sei versichert, wir werden sie bald genug vergessen!" Der Palast wies diese Schilderung inzwischen mit ungewöhnlich klaren Worten zurück und stellte sogar infrage, ob die Trauer des Autors seine Wahrnehmung und sein Erinnerungsvermögen beeinflusst haben könnte.

Ein Sprecher des Buckingham-Palasts erklärte dazu laut OK!: "Seine Majestät ist sich bewusst, dass der Schmerz brüderlicher Trauer die Vernunft trüben, das Urteilsvermögen beeinträchtigen und Erinnerungen auf eine Weise färben kann, die andere selbst viele Jahre nach einem solchen Verlust nicht erkennen." Damit wich der Palast unerwartet von seiner sonst üblichen Praxis ab, Bücher und die darin erhobenen Behauptungen öffentlich unkommentiert zu lassen. Charles selbst bleibt trotz des Dementis bei seiner eigenen Version. Gegenüber BBC stellte er klar: "Ich kann Ihnen hier und jetzt sagen: Das sind genau die Worte, die er gesagt hat." Prinz William (44) und Prinz Harry (42) haben sich bis dato nicht öffentlich zu den polarisierenden Memoiren geäußert.

Nach eigenen Angaben informierte der Autor die zwei Söhne seiner Schwester sowie Dianas Schwestern Lady Sarah und Lady Jane zeitgleich über das Projekt. Harry habe lediglich wissen wollen, ob "irgendetwas Peinliches" über ihn darin vorkomme. In dem Buch finden sich etliche schwere Vorwürfe rund um die Beziehung von Diana und dem heutigen König. So erläutert der Autor, Charles habe seiner Braut einen Tag vor der Hochzeit im Juli 1981 angeblich gesagt, er freue sich zwar auf die gemeinsame Ehe, liebe sie aber nicht auf die Weise, die sie sich erhofft habe. Die damals 20-Jährige soll das Geständnis tief getroffen haben. Nur einen Tag später folgte die Trauung in der Londoner St Paul's Cathedral. Aus der Ehe gingen William und Harry hervor, 1996 wurde sie geschieden – ein Jahr vor Dianas Tod im Alter von nur 36 Jahren.

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Imago Prinz Charles und Lady Diana am Tag ihrer Hochzeit am 29. Juli 1981 in London

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Getty Images Charles Spencer im Mai 2024

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Imago Prinzessin Diana, Prinz Harry, Prinz William und König Charles III. im September 1995