Knutsch-Alarm: Emily Ratajkowski bandelt mit Dua Lipas Ex an

Emily Ratajkowski (34) scheint wieder auf Wolke sieben zu schweben. Am vergangenen Sonntag wurde das Model gemeinsam mit dem französischen Regisseur Romain Gavras (44) bei einer romantischen Verabredung in New York City gesichtet. Die beiden spazierten abends durch die Straßen von Manhattan und zögerten dabei nicht, ihre Zuneigung öffentlich zu zeigen. Während Emily in schwarzen Jeans, passenden Sneakers und einem rostfarbenen Ledermantel lässig auftrat, entschied sich Romain für eine dunkelblaue Kombination und eine Baseballkappe. Besonders innig wurde es, als der Filmemacher seinen Arm um Emilys Schulter legte und sie plaudernd durch die Straßen zog. Das zeigen Aufnahmen, die unter anderem Daily Mail vorliegen.

Doch damit nicht genug: Im Schutz eines Baugerüsts zeigten die beiden, dass es ihnen ernst ist. Romain umfasste Emilys Taille, bevor sich die beiden in einem leidenschaftlichen Kuss verloren. Die innigen Momente, die von Augenzeugen und Kameras eingefangen wurden, lassen keinen Zweifel daran, dass Emily ihre neue Romanze genießt. Romain ist kein Unbekannter in der Promi-Welt und hat zuletzt durch seinen Film "Sacrifice" auf sich aufmerksam gemacht, der beim Toronto Film Festival Premiere feierte. Zudem datete er zuvor Sängerin Dua Lipa (30), was ihm zusätzliche Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bescherte.

Zuletzt schien es so, als würde Emily mit einem anderen Mann anbandeln. Sie wurde gemeinsam mit Austin Butler (34) bei einem Dinner im Waverly Inn gesichtet. Die Fotos, die damals kursierten, zeigten das Model und den Schauspieler Seite an Seite in entspannter Atmosphäre. Gerüchte über mehr als nur Freundschaft machten die Runde, bestätigt hat den Flirt jedoch keiner der beiden.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Emily Ratajkowski und Romain Gavras

Anzeige Anzeige

Getty Images Romain Gavras, Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / emrata Emily Ratajkowski im Juni 2024