Olivia Colman trägt plötzlich wieder langes graues Haar

Olivia Colman (52) hat am Montag beim 22. Zurich Film Festival für einen echten Hingucker gesorgt. Bei der Vorführung ihres neuen Films "Wicker" schritt die Schauspielerin über den Green Carpet am Sechseläutenplatz – und präsentierte sich dabei erstmals mit langen grauen Haaren. Von ihrem markanten brünetten Pixie-Schnitt ist derzeit nichts zu sehen: Den ungewohnten Look trägt die Britin für ihre Rolle in der Netflix-Produktion "Stolz und Vorurteil". Zu der auffälligen Mähne kombinierte sie ein elegantes weißes Kleid mit kleinen Schleifendetails, natürliches Make-up und roten Lippenstift. Sichtlich gut gelaunt posierte Olivia zunächst allein vor den Fotografen, bevor sie gemeinsam mit ihrem "Wicker"-Co-Star Alexander Skarsgård (50) für die Kameras stand. Auch für die wartenden Fans nahm sich die Schauspielerin Zeit und ließ sich beim Plaudern und Fotografieren nicht aus der Ruhe bringen, wie Daily Mail berichtet.

In "Wicker" übernimmt Olivia die Rolle einer einsamen Fischerin, deren Liebesleben von einem ungewöhnlichen Problem überschattet wird: ihrem Fischgeruch. Auf der Suche nach Zuneigung wendet sie sich an einen Korbflechter, gespielt von Peter Dinklage (57), und bittet ihn, ihr einen Ehemann aus Weidengeflecht anzufertigen. Der von Alexander verkörperte Weidenmann erwacht tatsächlich zum Leben und heiratet die Fischerin. Im Dorf bleibt seine besondere Ausstrahlung jedoch nicht lange unbemerkt: Während die Frauen zunehmend Begehren nach ihm entwickeln, begegnen ihm die Männer mit Ablehnung. Zum weiteren Cast gehören unter anderem Elizabeth Debicki (36), Richard E. Grant (69) und Phil Daniels. Die ungewöhnliche Liebesgeschichte basiert auf Ursula Wills-Jones' Kurzgeschichte "The Wicker Husband". In den USA startet der Film am 23. Oktober, in Großbritannien folgt der Kinostart am 30. Oktober – in Deutschland müssen sich Fans noch bis zum 11. Februar 2027 gedulden.

Olivia selbst ist von dem außergewöhnlichen Stoff sichtlich angetan. "Ich glaube, es gehört zu meinen drei liebsten Drehbüchern, die ich je gelesen habe", schwärmte die Schauspielerin in einem Statement, wie Daily Mail berichtet. Bereits der im Juli veröffentlichte Trailer hatte für überraschte Reaktionen gesorgt: Neben der skurrilen Romanze wurden auch die freizügigen Szenen zwischen Olivia und Alexander vielfach thematisiert. Eine historische Rolle mit freizügigen Momenten ist für die Oscarpreisträgerin allerdings kein völliges Neuland. Für ihre Darstellung der Königin Anne in "The Favourite" erhielt sie einen Academy Award. "Wicker" feierte seine Premiere bereits im Januar beim Sundance Film Festival. Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes erreicht der Film aktuell einen positiven Kritikerwert von 91 Prozent.

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Getty Images Olivia Colman, Schauspielerin

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Getty Images Olivia Colman beim "Wicker" Green Carpet des 22. Zurich Film Festival in Zürich, September 2026

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Getty Images Alexander Skarsgård und Olivia Colman beim "Wicker" Green Carpet des Zurich Film Festival 2026