"WWM"-Redaktion unterbricht die laufende Show wegen Haaren

Eigentlich dreht sich bei der RTL Quizsendung Wer wird Millionär? alles um knifflige Fragen und die richtigen Antworten – doch diesmal sorgte Günther Jauchs (70) Frisur für eine ungeplante Unterbrechung. Kandidat Giuseppe Russo aus Grevenbroich hatte gerade erst auf dem Ratestuhl Platz genommen, als sich noch vor der 1.000-Euro-Frage plötzlich die Regie meldete. "Herr Jauch, bevor es weitergeht, kommt mal kurz die Maske zu Ihnen. Nichts Dramatisches, es stehen Ihnen nur ein, zwei Härchen ab", hieß es aus dem Off. Der Moderator nahm den Hinweis mit Humor und fragte: "Habe ich mich wieder so erregt?" Auf die Hilfe der Maske verzichtete Jauch schließlich und strich sich die abstehende Strähne kurzerhand selbst glatt. "Kleine Fehler beheben wir sofort", scherzte er anschließend, bevor es mit dem Quiz weiterging.

Zuvor hatte sich Giuseppe im Gespräch mit Günther Jauch als großer Fan der Fußballlegende Diego Maradona (†60) zu erkennen gegeben. Der gebürtige Neapolitaner erzählte sogar, dass Diego als sein Zweitname im Gespräch gewesen sei – seine Mutter habe davon allerdings nichts wissen wollen. Nach der kurzen Haarpanne konnte sich der dreifache Vater schließlich wieder ganz auf das Quiz konzentrieren und spielte sich bis zur 32.000-Euro-Frage vor. Dort sollte er wissen, wer nach einer Gründungswelle im Winter 1965/66 kürzlich seinen 60. Geburtstag gefeiert hatte. Giuseppe wusste die Antwort nicht und hatte bereits alle Joker verbraucht. Statt seinen bisherigen Gewinn aufs Spiel zu setzen, stieg er deshalb aus. Das Geld möchte er für eine gemeinsame Reise mit seiner Familie nutzen.

Günther gehört seit dem Start von "Wer wird Millionär?" im Jahr 1999 fest zur Sendung. Dabei hätte die Erfolgsgeschichte beinahe ohne ihn stattgefunden, denn ursprünglich wollte der Moderator den Job gar nicht übernehmen. Erst nachdem er sich das englischsprachige Original "Who Wants to Be a Millionaire?" angesehen hatte, änderte er seine Meinung und sagte RTL schließlich zu. Daraus entwickelte sich eine der langlebigsten Verbindungen im deutschen Fernsehen: Auch 27 Jahre nach der Premiere steht er noch immer für die Ratesendung vor der Kamera.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?", 2026

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Foto: RTL / Stefan Gregorowius Robert Dömlang (l.) und Günther Jauch

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"