Amira Aly musste mit zwölf Jahren Hausordnung unterschreiben

Amira Aly (34) gibt private Einblicke in ihre Vergangenheit. In einer aktuellen Folge ihres Podimo-Podcasts "Amira + 1" spricht sie gemeinsam mit dem Psychologen und Suchttherapeuten Gregor Rüppnack über prägende Erfahrungen aus ihrer Kindheit, die sie bei ihrer Mutter und ihrem Stiefvater verbrachte. Besonders prägend seien die strikten Vorgaben ihres Stiefvaters gewesen: Mit gerade einmal zwölf Jahren musste sie ein schriftliches Regelwerk unterschreiben, das danach gut sichtbar an ihrer Zimmertür klebte. Darin war unter anderem festgehalten, dass sie nur jeden zweiten Tag ausgehen durfte – und dass die Dusche spätestens um 19 Uhr tabu war. Für Amira ergab dieser Paragrafendschungel wenig Sinn. Sie hinterfragte die Regeln wieder und wieder und suchte immer häufiger das Weite, indem sie von zu Hause weglief.

Ihre Mutter hatte damals offenbar eine klare Erklärung für das Verhalten ihrer Tochter parat. "Wenn man meiner Mama glaubt, dann war ich eine Rebellin", erzählt Amira in dem Podcast. Diese Einordnung möchte sie allerdings so nicht stehen lassen. "Ich sag immer wieder, ich war keine Rebellin, ich wollte nur verstehen, weil es hat für mich keinen Sinn ergeben. Diese Regeln haben für mich keinen Sinn ergeben", stellt sie klar. Ihr Gesprächspartner Gregor deutet die damaligen Reaktionen nicht als bloße Auflehnung, sondern als Selbstbehauptung – Amira habe sich eben nicht unterworfen. Nach seiner Einschätzung lernte sie in dieser Zeit vor allem, dass sie sich auf ihre Bezugspersonen nicht verlassen konnte. Das damals entwickelte Muster wirkt bis heute nach: Wie die Moderatorin selbst einräumt, laufe sie in Streitsituationen noch immer gerne weg.

Im Podcast "M wie Marlene" von Moderatorin Marlene Lufen (55) sprach Amira bereits über ihre schwierige Kindheit und darüber, wie es war, ohne ihren leiblichen Vater aufzuwachsen. Dieser verließ die Familie, als sie drei Jahre alt war – konkrete Erinnerungen an diese Zeit hat sie kaum. Emotional beschäftigt sie die Abwesenheit ihres Vaters trotzdem bis heute. Als Kind habe sie sich nach ganz alltäglichen Momenten zwischen Vater und Tochter gesehnt. Das Gefühl, dass in ihrer Familie eine Lücke klafft, habe sie über viele Jahre begleitet. Heute ist die Moderatorin selbst Mutter von zwei Kindern – bei denen sie nach eigener Aussage vieles anders macht.

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Imago Amira Aly beim ersten Spatenstich für die neue Merkur Spielbank in Siegburg, 25.03.2025

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Getty Images Amira Aly bei der Lascana Secret Garden Fashion Show in den Briese Studios, Hamburg, 10. Juni 2026

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Instagram / amiraaly Christian Düren und Amira Aly