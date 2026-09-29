Mit neun Jahren verlor Lindsey Vonns Freund seine Mutter

Matthieu Bailet, der Freund von Skistar Lindsey Vonn (41), musste bereits als Kind einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Im Alter von nur neun Jahren verlor der französische Skirennfahrer seine Mutter bei einem Unfall auf der Piste. Gegenüber 20 Minuten sprach der 30-Jährige nun über die tragischen Umstände: Auf der Strecke habe damals eine Holzbarriere gestanden, gegen die seine Mutter mit dem Kopf geprallt sei. Schutzausrüstung sei zu dieser Zeit noch kaum verbreitet gewesen. Trotz des schweren Verlusts kehrte Matthieu dem Skisport nicht den Rücken. Stattdessen wurde das Skifahren für ihn zu einer wichtigen Kraftquelle. Schließlich hatte er die Leidenschaft für den Sport einst mit seiner Mutter geteilt – und genau diese Verbindung gibt ihm bis heute Energie.

"Damals trugen wir keine Helme. Auf der Piste gab es eine Holzbarriere. Sie wurde am Kopf getroffen", erinnerte sich Matthieu gegenüber 20 Minuten an den Unfall. Trotz des schweren Verlusts entwickelte sich der Skisport für ihn zu etwas Positivem: "Es war eine sehr schwere Zeit, aber heute sehe ich es als etwas Kraftvolles, eine besondere Verbindung zum Skifahren." Die Erinnerung an seine Mutter trägt der Athlet auch bei seinen Rennen mit sich. Mehrfach trat er mit eigens gestalteten Helmen an, die ihr gewidmet waren. Einen besonders emotionalen Erfolg feierte Matthieu mit 15 Jahren, als er seinen ersten französischen Meistertitel im Slalom gewann – ausgerechnet in dem Skigebiet, in dem seine Mutter ums Leben gekommen war. Auch seine Schwester Margot wurde professionelle Skirennfahrerin und startete im Weltcup.

Dass Matthieu und Lindsey ein Paar sind, ist erst seit Kurzem offiziell. Die Skirennläuferin machte ihre Beziehung am vergangenen Mittwoch auf Instagram öffentlich und teilte gleich mehrere gemeinsame Sommer- und Urlaubsaufnahmen. Darauf zeigten sich die beiden ausgesprochen vertraut: Sie küssten sich in einem Pool vor beeindruckender Bergkulisse, posierten eng umschlungen auf einem Felsen im Meer und entspannten gemeinsam in einer Hängematte über dem Wasser. Erste Hinweise auf eine Verbindung der beiden Wintersportler hatte es allerdings schon deutlich früher gegeben. Bereits 2024 veröffentlichte Matthieu nach einem Treffen mit Lindsey in Saalbach ein gemeinsames Foto und bezeichnete es damals als Ehre, die große Skichampionesse getroffen zu haben. Beide verbindet seit Jahren ihre Leidenschaft für den alpinen Skirennsport.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lindsey Vonn im August 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn und Matthieu Bailet

Anzeige Anzeige

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn und Matthieu Bailet, Skisportler