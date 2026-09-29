NBA-Champion J.R. Smith wegen Gewaltvorwurf in Haft

Der frühere NBA-Star J.R. Smith (41) ist am Dienstag im US-Bundesstaat Texas festgenommen worden. Dem 41-Jährigen wird Körperverletzung mit körperlichen Folgen in einem häuslichen beziehungsweise familiären Umfeld vorgeworfen. Das geht aus Unterlagen des Gefängnisses von Hunt County hervor, die TMZ vorliegen. Demnach befindet er sich weiterhin im Hunt County Detention Center. Eine Kaution wurde den Akten zufolge bislang nicht festgesetzt. Ein veröffentlichtes Polizeifoto zeigt J.R. mit ernster Miene in dunkler Gefängniskleidung. Was genau dem einstigen Basketballprofi zur Last gelegt wird und wer an dem mutmaßlichen Vorfall beteiligt gewesen sein soll, ist derzeit nicht bekannt. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen, weitere Einzelheiten zu dem mutmaßlichen Vorfall liegen zunächst nicht vor.

Sportlich blickt J.R. auf eine lange Laufbahn zurück: Insgesamt 16 Spielzeiten stand er in der NBA auf dem Parkett. Zwei Meisterschaften konnte er in dieser Zeit feiern. Seinen ersten Titel gewann er 2016 mit den Cleveland Cavaliers. Vier Jahre später folgte mit den Los Angeles Lakers der zweite Triumph. Nach dem Ende seiner Profikarriere schlug er einen ungewöhnlichen Weg ein und kehrte noch einmal an die Uni zurück. Er schrieb sich an der North Carolina A&T State University ein. Dort konzentrierte sich der frühere NBA-Profi nicht nur auf seine Ausbildung, sondern war auch sportlich aktiv. Statt Basketball spielte er für das Golfteam der Universität. Der ehemalige Leistungssportler erwarb einen Bachelorabschluss im Fach Liberal Studies und setzte damit nach seiner erfolgreichen Zeit in der NBA einen weiteren Meilenstein.

Es ist nicht das erste Mal, dass J.R. hinter Gittern sitzt. Bereits in der Vergangenheit musste er eine Haftstrafe antreten und verbrachte 24 Tage im Gefängnis. Hintergrund war damals ein Autounfall aus dem Jahr 2007, bei dem einer seiner Mitfahrer ums Leben kam. Der Sportler bekannte sich in dem Fall wegen rücksichtslosen Fahrens schuldig. Der Vorfall ereignete sich damit noch während der aktiven NBA-Karriere des späteren Champions. Während die damalige Angelegenheit mit dem Schuldbekenntnis und der Haftstrafe juristische Folgen hatte, ist der neue Fall noch offen. Zu dem aktuellen Gewaltvorwurf liegen bislang lediglich die Angaben aus den Gefängnisunterlagen vor. Ob weitere Vorwürfe erhoben werden oder wann über eine mögliche Kaution entschieden wird, ist derzeit nicht bekannt. Auch von J.R. selbst gibt es bisher keine öffentliche Stellungnahme zu seiner Festnahme in Texas.

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Getty Images / Maddie Meyer J.R. Smith im Mai 2018

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Getty Images / Jason Miller J.R. Smith, Basketball-Profi

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Getty Images / Jamie Sabau Basketballer J.R. Smith

Wie überrascht euch J.R. Smiths erneute Festnahme angesichts seiner bewegten Vergangenheit? Sehr – nach seinem Neustart an der Uni hätte ich damit nicht gerechnet. Leider kaum – seine Vergangenheit wirft einen langen Schatten. Ergebnis anzeigen