Fitnessregel: Danica Patrick zeigt ihren hammer Bikini-Body

Danica Patrick (44) zeigt sich in Topform: Auf einem Bikinifoto, das sie am Sonntag in ihrer Instagram-Story teilte, fallen vor allem ihre deutlich definierten Bauchmuskeln ins Auge. Passend dazu verriet die ehemalige Rennfahrerin in ihrer Story, wie sie ihren durchtrainierten Körper in Form hält. Eine wichtige Rolle spielt dabei ihre Ernährung. "Ich schaufle Protein in mich hinein", stellte sie klar. Auf Gemüse legt die Sportlerin nach eigenen Angaben dagegen keinen besonderen Wert. Auch Kohlenhydrate streicht sie nicht von ihrem Speiseplan: Sauerteigbrot, Reis und Kartoffeln gehören weiterhin dazu. Beim Sport setzt Danica vor allem auf Krafttraining. Gewichte stemmt sie nach eigener Aussage höchstens dreimal pro Woche.

Besonders stolz ist Danica darauf, dass ihr Sixpack auch eine längere Pause überstanden hat. Im Sommer habe sie sich insgesamt sechs Wochen Auszeit gegönnt – ihre Bauchmuskeln seien trotzdem geblieben. Ihre Botschaft dahinter: Einmal aufgebaute Muskeln lassen sich leichter erhalten, als neue Muskelmasse aufzubauen. Dafür müsse man allerdings zunächst konsequent Arbeit investieren. Dass bei ihr trotz aller Disziplin auch der Genuss nicht zu kurz kommt, zeigte die Sportlerin mit einem weiteren Schnappschuss. Darauf sitzt sie mit einem Glas Wein auf dem Sofa und trägt einen Pullover, auf dem offenbar jede Menge Hundehaare gelandet sind. "Und ich liebe Wein! Ich nehme die Hundehaare in Kauf", schrieb sie dazu in ihrer Instagram-Story.

Erst vor wenigen Wochen hatte sich Danica, die kürzlich erneut durch ihre frühere Beziehung mit NFL-Spieler Aaron Rodgers Schlagzeilen machte, bereits zu ihrem Körper geäußert. Nachdem sie ein Bikinifoto aus ihrem Ibiza-Urlaub geteilt hatte, rieten ihr einige Nutzer in den Kommentaren, sie solle doch mehr essen. Daraufhin dokumentierte die frühere Profisportlerin in ihrer Instagram-Story kurzerhand ihre Mahlzeiten. Ihr Frühstück habe aus drei Eiern, zwei zusätzlichen Eiweißen sowie einer großen Scheibe selbst gemachtem Sauerteigbrot mit Butter und Blaubeermarmelade bestanden, erklärte sie. Zu einem Foto vom Paddleboarding, auf dem ihre Muskeln gut zu erkennen waren, wurde sie dann noch deutlicher: "Und je mehr Muskeln du hast, desto mehr kannst du essen!"

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Instagram / danicapatrick Danica Patrick, ehemalige Rennfahrerin

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Getty Images Danica Patrick bei der Sports Illustrated Super Bowl Party im Talking Stick Resort in Scottsdale, Februar 2023

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Instagram / danicapatrick Danica Patrick posiert beim Burning Man Festival