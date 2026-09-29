Arnold Schwarzenegger (79): Darum trainiert er immer noch

Arnold Schwarzenegger (79) steht auch mit 79 Jahren noch jeden Morgen im Fitnessstudio – und zwar nicht, weil eine neue Filmrolle es verlangt. Wie der Schauspieler und frühere Mr. Olympia in einem Blogbeitrag schreibt, den unter anderem 3DJuegos und Filmstarts aufgriffen, geht es ihm vor allem um den mentalen Effekt. Jede absolvierte Einheit vermittelt ihm das Gefühl, voranzukommen – unabhängig davon, wie der restliche Tag läuft. "Ich mache weiter, weil ich so – egal, was passiert, egal, wie sehr es wehtut, egal, wie viel Last ich mit mir herumtrage oder wie schlecht die Dinge laufen – jeden Tag einen Sieg erringe", erklärt er darin. Schmerzen, Herausforderungen oder schlechte Tage halten ihn deshalb nicht davon ab, zu trainieren. Gerade dann ist der Gang ins Gym für ihn besonders wichtig.

Der entscheidende Antrieb ist für die Bodybuildinglegende das Erfolgserlebnis, das sich Tag für Tag wiederholt. "Der tägliche Sieg! Der tägliche Beweis, dass ich mich weiterbewege. Ich bin süchtig nach diesem täglichen Sieg", schreibt Arnold in seinem Blogbeitrag, wie Filmstarts berichtet. Und weiter: "Sobald man versteht, dass es keine Ziellinie gibt, hört man auf zu verlieren. Man hört auf, immer wieder von vorn anzufangen. Man hört auf zu fragen, wann es endet. Man macht einfach weiter. Woche für Woche. Sieg für Sieg. Das ist kein Sechs-Wochen-Programm. Das ist eine Veränderung fürs Leben." Sein Training hat er inzwischen an sein Alter angepasst. Statt stundenlanger Einheiten wie früher konzentriert er sich heute auf gelenkschonende Übungen und Bewegungsabläufe, so Filmstarts. Dieses Prinzip überträgt er jedoch längst auch auf andere Bereiche seines Lebens: "Such dir diese Woche am Ende jedes Tages eine Sache, die du getan hast und die dich vorangebracht hat. Lerne, sie zu erkennen. So macht man weiter."

Wie fest der Sport in seinem Alltag verankert ist, bewies der gebürtige Österreicher zuletzt an seinem 79. Geburtstag. Statt auszuschlafen, verbrachte er den Morgen des 30. Juli 2026 im Gold's Gym in Venice, Kalifornien – dort, wo er einst seine Bodybuildingkarriere aufbaute. Auch seine Fans bezog der fünffache Vater an diesem Tag mit ein: Über seine App "The Pump" startete er eine Aktion und motivierte seine Community dazu, selbst mehrere Trainingseinheiten zu absolvieren. Für Schwarzenegger ist Fitness längst mehr als ein zeitlich begrenztes Vorhaben – sie gehört seit Jahrzehnten zu seinem Alltag und ist etwas, das er gerne mit anderen teilt. Dazu passt auch seine aktuelle Botschaft aus einem Blogbeitrag: Nicht die Größe des Fortschritts zählt, sondern die Tatsache, jeden Tag überhaupt einen Schritt nach vorn zu machen.

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Getty Images Arnold Schwarzenegger bei der Weltpremiere von "Avatar: Fire and Ash" im Dolby Theatre in Hollywood, Dezember 2025

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Imago Arnold Schwarzenegger als Conan, 1984

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Getty Images Arnold Schwarzenegger, Schauspieler