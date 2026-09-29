Casey Affleck dreht Filme am liebsten mit seiner Familie

Casey Affleck (51) hat die Dreharbeiten zu seinem neuen Film "Company" kurzerhand zur Familienproduktion gemacht. Unter seiner Regie standen neben seiner Partnerin Caylee Cowan (28) und seiner Mutter Chris auch seine beiden Söhne Indiana und Atticus vor der Kamera. Beim Zurich Film Festival erklärte der Schauspieler und Regisseur, dass es nicht bei diesem einen Projekt bleiben soll: Künftig möchte er seine Familie und enge Freunde möglichst häufig in seine Filme einbinden, statt sie während langer Produktionen zu vermissen. "Ich würde lieber einfach mit den Menschen arbeiten, die ich liebe. Ich kann es nur wärmstens empfehlen", sagte er dort. Wie Variety berichtet, ergänzte er: "Viele Jahre lang habe ich sie allein gelassen, Filme gedreht und sie vermisst. Jetzt habe ich vor, meine Freunde und meine Familie so oft wie möglich einzubeziehen." Für den Filmemacher scheint sich dieses Konzept bei "Company" bereits bewährt zu haben.

Begeistert waren Indiana und Atticus, die aus Caseys früherer Ehe mit Summer Phoenix (47) stammen, von der Idee zunächst allerdings nicht. Atticus hatte gerade Frühlingsferien und stimmte schließlich zu, offenbar eher aus dem Gefühl heraus, seinem Vater damit einen Gefallen zu tun. Da die beiden Teenagerrollen schwierig zu besetzen waren, ließ Casey seine Söhne das Drehbuch lesen. Nach einem ansonsten klassischen Castingverfahren standen sie schließlich offiziell für den Film vor der Kamera. Am Set erlebte der Regisseur dann eine ungewohnte Situation: Atticus setzte seine Anweisungen ohne Diskussion um, obwohl die beiden im Alltag als Vater und Sohn sonst eine andere Dynamik haben. Schon bei der Weltpremiere bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig hatte Casey die Arbeit mit seinen Kindern als seine mit Abstand schönste berufliche Erfahrung beschrieben. Jeden Tag mit ihnen zusammenzuarbeiten und Zeit mit ihnen zu verbringen, habe für ihn einen besonderen Wert gehabt und sei etwas, das er jederzeit wiederholen würde. Das Drama erzählt seine Geschichte auf mehreren Zeitebenen, unter anderem im Winter 1975. Neben der Familie Affleck gehören auch Nick Nolte, Adelaide Clemens, Ben Mendelsohn (57), Scoot McNairy und Emily Alyn Lind (24) zum Cast. Obwohl "Company" bereits in Venedig Premiere feierte, betrachtet Casey den Film noch nicht als endgültig abgeschlossen und möchte nach den Reaktionen des Festivalpublikums weitere Änderungen vornehmen.

Die familiäre Verbindung zu "Company" geht sogar über die Besetzung hinaus: Casey widmete den Film seinen Eltern Chris Anne Affleck und Timothy Byers Affleck, die beide 2026 gestorben sind. Besonders nahe geht ihm, dass sie das fertige Werk nicht mehr sehen konnten. Familienprojekte sind für den Regisseur ohnehin nichts Neues. Mit seinem älteren Bruder Ben Affleck (54) hat er bereits mehrfach zusammengearbeitet und würdigte in Zürich dessen Gespür dafür, Filme umzusetzen und zugleich einem breiten Publikum zugänglich zu machen. "Ben ist klug darin, seine Filme erfolgreich zu machen, aber er biedert sich nicht an", erklärte Casey. "Ich weiß das, weil ich dabei bin, wenn er sagt: 'Ich habe eine Idee, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie mir gefallen wird.' Es heißt nicht: 'Ich habe eine Idee, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich sie verkaufen kann.'"

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Getty Images Casey Affleck im Mai 2022

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Getty Images Caylee Cowan und Casey Affleck bei den Filmfestspielen 2022 in Venedig

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Getty Images Ben Affleck gratuliert Casey Affleck bei den 89. Oscars in Hollywood.