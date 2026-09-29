WWM: Lehrer scheitert ausgerechnet an einer Geografiefrage

Ein Kandidat mit ungewöhnlichen Hobbys hat bei Wer wird Millionär? für einen denkwürdigen Abend gesorgt: Toni Hackel, 25 Jahre alt und Lehrer aus Sachsen, spielte sich in der am Montagabend bei RTL ausgestrahlten Ausgabe bis zur 125.000-Euro-Frage vor. Dort wartete allerdings eine Geografiefrage auf ihn, die seinen Lauf beendete, wie das Magazin Stern berichtet. Gefragt war, an welcher Stelle die Inselgruppe Bermuda auf einer Karte des legendären Bermudadreiecks liegt. Der Kandidat wusste die Antwort nicht und entschied sich, lieber auszusteigen, als seinen bisherigen Gewinn aufs Spiel zu setzen. Mit 64.000 Euro verließ er den Stuhl gegenüber von Günther Jauch (70). Richtig wäre Antwort A gewesen: Bermuda markiert den nördlichsten Punkt des Dreiecks. Ganz so überraschend ist die Wissenslücke allerdings nicht: Toni unterrichtet zwar, seine Fächer sind jedoch Biologie und Chemie. Geografie gehört nicht dazu.

Bis dahin hatte der Pädagoge eine bemerkenswerte Runde gespielt: Fragen aus der Zoologie, dem Sport und der griechischen Mythologie meisterte er mit nur zwei eingesetzten Jokern. Bei der 32.000-Euro-Frage leitete er aus seinem Biologiestudium ab, dass bifaziale Solarpanels auf beiden Seiten Licht aufnehmen und dadurch mehr Ertrag bringen. Günther kommentierte den ausführlichen Erklärungsversuch trocken: "Das war ein erschöpfender Vortrag." Fast noch mehr als Tonis Wissen verblüfften den Moderator jedoch dessen ungewöhnliche Hobbys. Auf mehreren angemieteten Grundstücken züchtet Toni Gartenpflanzen. "Prachtstauden sind meine Passion. Das hat schon in meiner Jugend angefangen und sich dann im Studium intensiviert", erzählte er. Dazu kommt seine Leidenschaft für exotische Tiere: "Im Alter von zwölf Jahren habe ich meine erste Vogelspinne bekommen. Die lebt immer noch." Inzwischen halte er "um die 30 erwachsene Tiere."

Das Preisgeld soll allerdings nicht in weitere Spinnen fließen. Toni möchte sich stattdessen ein neues Gewächshaus zulegen. "Gewächshäuser gibt es wie Automodelle. Da können Sie alles haben. Da gibt es keine Grenze nach oben", erklärte er in der Sendung. Seine Mischung aus Fachwissen, Pflanzenliebe und Vogelspinnenhaltung traf bei RTL auf einen Moderator, der die Quizshow seit ihrem ersten Tag begleitet: Günther führt seit dem Start im Jahr 1999 durch die Sendung und ist damit auch 27 Jahre nach der Premiere das prägende Gesicht von "Wer wird Millionär?". Dabei wollte er den Job ursprünglich überhaupt nicht machen.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?", 2026

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RTL+ Toni Hackel, "Wer wird Millionär?"-Kandidat

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?", 2026