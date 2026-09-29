Nach "Villa der Versuchung": Frenzy will mehr Reality-TV

Frenzy hat Blut geleckt: Nach ihrem Sieg bei "Villa der Versuchung" kann sich die Sängerin, die früher unter dem Namen Frenzy Blitz bekannt war, gut vorstellen, schon bald wieder vor die Reality-Kameras zu treten. Gegenüber Promiflash verriet sie, dass ihr die Teilnahme an der zweiten Staffel richtig Spaß gemacht hat. "Alles in allem war die Villa der Versuchung eine mega Erfahrung und ich würde es jederzeit wieder machen. Ich bin also offen für weitere gut ausgewählte Reality Formate", erklärte die Ballermann-Sängerin. Ihre absolute Lieblingsshow behielt sie dabei zwar noch für sich. Sie will künftige Offerten jedoch sehr genau prüfen. Eine voreilige Zusage für jedes x-beliebige Format kommt für sie nicht infrage – bei ihren nächsten Projekten überlässt sie bei der Auswahl nichts dem Zufall.

Eine Wunschpartnerin für ein neues TV-Abenteuer hat die Sängerin dagegen schon im Kopf. Am liebsten würde sie nämlich erneut gemeinsam mit ihrer "Villa der Versuchung"-Mitstreiterin Jana Pallaske (47) antreten. Grundsätzlich zeigte sich Frenzy aber auch gegenüber dem restlichen Cast offen: "Am liebsten mit Jana. Im Endeffekt würde ich aber mit jedem nochmal in ein Format gehen. Ich mag die alle irgendwie, obwohl die alle ein Rad ab haben." Obwohl in der Show ein harter Wettbewerb herrschte, hat die Musikerin ihre Mitstreiter offenbar ins Herz geschlossen. Einem erneuten Zusammentreffen im TV steht sie deshalb offen gegenüber. Im Gegenteil: Sie scheint ein baldiges Wiedersehen vor den Kameras kaum erwarten zu können.

Es hat einen guten Grund, warum Jana Frenzys absolute Wunschkandidatin ist. Im Finale der zweiten Staffel triumphierte die Sängerin über Chika Ojiudo-Ambrose, Jana und Tommy Pedroni (31) und strich das verbliebene Preisgeld von 14.080 Euro ein. Danach sah es jedoch lange Zeit überhaupt nicht aus: Frenzy hatte anfangs nur eine einzige Stimme auf der Habenseite. Das Blatt wendete sich für die Ballermann-Sängerin erst, als Jana ihr im alles entscheidenden Moment mit mehreren Stimmen den Sieg ebnete. Ihr Wunsch, gemeinsam mit Jana in ein neues Format zu gehen, knüpft damit direkt an den Schlüsselmoment ihres gemeinsamen Showfinals an.

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Imago Sängerin Frenzy Blitz beim ZDF-"Fernsehgarten" in Mainz am 14.07.2024.

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SAT.1 Kandidaten von "Villa der Versuchung", 2026

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Getty Images Jana Pallaske bei der Berlinale 2020