So heftig zoffen sich Valentina und Cheyenne Pahde

Valentina Pahde (31) und ihre Zwillingsschwester Cheyenne Pahde (31) gelten als unzertrennliches Duo – doch ganz ohne Reibereien läuft es zwischen den beiden nicht ab. Im Interview mit Bild verrät Valentina, dass die beiden bei Auseinandersetzungen sogar handgreiflich werden können: "Wir streiten uns auch mal und ziehen uns sogar heute noch manchmal an den Haaren." Solche heftigen Momente ändern jedoch nichts an ihrer engen Verbindung. Die eineiigen Zwillinge, die im Oktober 32 Jahre alt werden, führen inzwischen jeweils ihr eigenes Leben und verfolgen getrennte Karrieren – zusammenhalten tun sie aber trotzdem. Missgunst wegen der beruflichen Erfolge der jeweils anderen gebe es ebenfalls nicht. Schließlich sehen sie sich nicht als untrennbare Einheit, sondern als zwei Frauen mit eigenen Zielen und Vorstellungen. "Wir sind zwei eigenständige Personen", stellt Valentina gegenüber der Zeitung klar. Der Zusammenhalt der Schauspielerinnen bedeutet demnach nicht, dass es zwischen ihnen nie kracht. Ihre Konflikte tragen die Schwestern offen aus, ohne ihre gegenseitige Unterstützung infrage zu stellen.

Bekannt wurden die Schwestern durch zwei der größten Soaps bei RTL: Valentina stand als Sunny Richter für GZSZ vor der Kamera, Cheyenne spielte Marie Schmidt in Alles was zählt. Für die Engagements lebten die Schwestern erstmals in verschiedenen Städten: Valentina zog nach Berlin, Cheyenne nach Köln. Nach einer Kindheit und Schulzeit, die sie ausschließlich gemeinsam verbracht hatten, war das kein leichter Schritt. "Am Anfang war es Horror, dass wir uns getrennt haben", erinnert sich Valentina im Bild-Interview. Rückblickend sei dieser Schritt jedoch entscheidend für ihre persönliche Entwicklung gewesen. Auch ihren Eltern sei immer wichtig gewesen, dass jede Tochter ihren eigenen Weg geht. Neid sei zwischen ihnen deshalb kein Thema: "Wir sind leider in einer Gesellschaft, in der Neid noch immer eine große Rolle spielt", erklärt Valentina. Gerade Frauen hätten es im Showgeschäft nicht immer leicht. Ihren Erfolg hätten beide aus eigener Kraft aufgebaut: "Wir sind nicht die Freundinnen von oder die Töchter von. Wir sind Cheyenne und Valentina Pahde. Wir haben uns das hart erarbeitet."

Trotz der getrennten Karrierewege arbeiten die Schwestern inzwischen auch wieder zusammen. Anfang 2026 starteten die Schwestern den Podcast "Planet Pahde". In dem wöchentlichen Format, das es als Audio- und als Videoversion gibt, geben die beiden Einblicke in ihren Alltag und ihre Gedankenwelt. Dabei geht es unter anderem um Glamour und berufliche Erfahrungen, aber auch um Körperthemen und private Erlebnisse. Zudem greifen die beiden Geschichten auf, die zuvor in der Boulevardpresse über sie erschienen sind. Das Projekt zeigt: Auch wenn zwischen den Zwillingen gelegentlich die Fetzen fliegen, sind sie weiterhin eng miteinander verbunden.

Anzeige Anzeige

Imago Cheyenne Pahde und Valentina Pahde beim Casa RIANI Event in Düsseldorf am Lido Hafen, 25.07.2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Cheyenne und Valentina Pahde im Juli 2023

Anzeige Anzeige

"Planet Pahde" / Basti Sevastos Valentina und Cheyenne Pahde, "Planet Pahde"-Podcast-Duo