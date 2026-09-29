"Villa der Versuchung"-Frenzy teilt gegen Satansbratan aus

Frenzy hat es geschafft: Die Ballermannsängerin, die früher unter dem Namen Frenzy Blitz auftrat, hat die diesjährige Staffel von Villa der Versuchung gewonnen. Im Finale setzte sie sich gegen Chika Ojiudo-Ambrose, Jana Pallaske (47) und Tommy Pedroni (31) durch. Nach ihrem Triumph sprach die Musikerin im Interview mit Promiflash offen über ihre Zeit in der Villa. Auf die Frage, welcher Mitstreiter ihr dort am meisten auf die Nerven gegangen sei, hatte sie eine klare Antwort: Frenzy teilte gegen Erik (27) aus, der als Satansbratan bekannt ist. "Erik hat mich besonders genervt, weil er oft sehr respektlos den anderen gegenüber war", erklärte sie.

Erik hatte bereits während der Staffel immer wieder für Zündstoff gesorgt. Besonders heftig geriet er mit Roland Ludomirska aneinander. Auslöser des Streits waren die teuren Annehmlichkeiten in der Villa und Rolands Umgang damit. Vor allem ein luxuriöses Bett sorgte zwischen den beiden österreichischen Kandidaten für Ärger. Erik buchte den begehrten Schlafplatz schließlich aus Trotz, damit Roland ihn nicht für sich beanspruchen konnte. Der anschließende Streit wurde verbal so heftig, dass die Produktion eingreifen musste. Beide wurden aufgefordert, sich voneinander zu entfernen. Für den Fall einer körperlichen Auseinandersetzung drohte die Produktion den beiden Kandidaten sogar mit dem Rauswurf.

Frenzys Sieg war zwischenzeitlich alles andere als sicher. Im Finale hatte die Sängerin zunächst nur eine Stimme bekommen und damit kaum Chancen auf den Gewinn. Dann sorgte Jana für die entscheidende Wende: Die Schauspielerin übertrug ihrer Mitstreiterin mehrere Stimmen und verhalf ihr damit an die Spitze. Als Gewinnerin durfte sie den Jackpot mit nach Hause nehmen, der nach allen Ausgaben in der Villa noch übrig war. Während der Staffel hatten sich die Teilnehmer immer wieder verschiedene Annehmlichkeiten gegönnt, die vom Preisgeld abgezogen wurden. So blieben schließlich 14.080 Euro übrig, die nun Frenzy gehören.

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Collage: Imago, Instagram / satansbratan Collage: Frenzy und Satansbratan

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Instagram / crazy_cheese_master_cheese Roland Ludomirska, August 2026

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Imago Frenzy Blitz bei der Mallorcaparty in Waghäusel, 13.08.2022, Eremitage Baden-Württemberg.