Heidi Klum ist "fein mit der reiferen Frau im Spiegel"

Wenige Stunden vor ihrem Auftritt bei der L'Oréal-Paris-Modenschau "Le Défilé" am Montagabend in Paris hat Heidi Klum (53) über öffentlichen Druck, Selbstvertrauen und das Älterwerden gesprochen. Im Interview mit Bild machte das Model deutlich, dass sie die sichtbaren Veränderungen an sich selbst längst angenommen hat. "Ich sehe jetzt eine reifere Frau im Spiegel, aber damit bin ich total fein. Ich sehe, dass das Kindliche aus meinem Gesicht langsam verschwindet, aber die Lebensfreude und die Experimentierfreudigkeit sind immer noch da", erklärte sie. Entscheidend sei für die vierfache Mutter ohnehin nicht, wie andere Menschen sie beurteilen. Viel wichtiger sei ihr der eigene Blick auf sich selbst. "Ich muss vor allem nur auf mein Inneres hören. Man muss sich selbst im Spiegel gefallen, wenn man hineinschaut", betonte Heidi. Damit macht sie deutlich, dass ihre persönliche Wahrnehmung für sie über den Erwartungen von außen steht.

Nach mehr als 30 Jahren im Modelbusiness hat Heidi ihre ganz eigene Strategie gefunden, um mit der ständigen Beobachtung umzugehen. "Wenn du immer im Mittelpunkt stehst und alle Augen auf dich gerichtet sind, dann legt man sich automatisch eine Schutzmauer zu", schilderte sie. Schlagzeilen, Kommentare und Kritik begleiten sie nach eigener Aussage bereits ihr ganzes Leben. Auch der Spott über ihr "HeidiFest", das manch einer als "Fiebertraum" bezeichnete, perlt an ihr ab. Statt beleidigt zu sein, dreht die Unternehmerin den Spieß einfach um: "Ich sehe das absolut als Kompliment, das bedeutet doch, dass die Leute Spaß gehabt haben", betonte sie. Wer nun gehofft hatte, damit sei das Kapitel beendet, wird enttäuscht: Heidi kündigte gleich eine weitere Ausgabe ihres "HeidiFests" für 2027 an.

Bei "Le Défilé" in Paris war Heidi in bester Gesellschaft: Gemeinsam mit prominenten Frauen wie Kendall Jenner (30), Helen Mirren (81) und Iris Berben (76) präsentierte sie sich auf dem Laufsteg, selbst in einem tief ausgeschnittenen schwarzen Paillettenkleid. Besonders auf das Wiedersehen mit Iris hatte sich die Modelikone gefreut: "Iris Berben finde ich so lustig. Ich kenne sie von ihren Filmen, aber da spielt sie eine ganz andere Rolle. Sie ist so eine 'verrückte Nudel' und so lustig und unfassbar iconic. Hätte ich das gewusst, wären wir wahrscheinlich schon viel früher befreundet", schwärmte sie gegenüber Bild. Für den emotionalen Schlusspunkt des Abends in Paris sorgte schließlich ein Überraschungsgast: Céline Dion (58) trat auf und sang ihren Welthit "I'm Alive".

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei der House of Magnum Afterparty im Palais Stéphanie in Cannes, 14. Mai 2026

Anzeige Anzeige

Imago Heidi Klum läuft für L'Oréal Paris bei der Paris Fashion Week, Frühjahr/Sommer 2027

Anzeige Anzeige

Imago Heidi Klum beim HeidiFest Pre-Oktoberfest-Event im RTL Hofbräuhaus München, 17. September 2026