Prinz Harrys Öko-Reiseprojekt "Travalyst" macht Verluste

"Travalyst" hat zum ersten Mal rote Zahlen geschrieben. Aus den Jahresunterlagen, die am 29. September 2026 veröffentlicht wurden, geht hervor: Für das Geschäftsjahr 2025 weist die britische Organisation ein Minus von 13.542 Pfund aus – umgerechnet fast 16.000 Euro. Das Vorjahr hatte deutlich besser ausgesehen. Damals stand ein Gewinn in den Büchern, auf dem Konto lagen 161.957 Euro und an Steuern wurden 103.637 Euro gezahlt. Trotz des Minus gibt sich die Organisation selbstbewusst. "Travalyst vertraut weiterhin auf seine Finanzaufsicht und die Stärke seiner Partnerschaften", hieß es von einem Sprecher von Travalyst gegenüber The Sun. Zudem betont die Organisation selbst, dass der Fehlbetrag kein Alarmsignal sei, sondern bewusst einkalkuliert wurde und der langfristigen Weiterentwicklung diene.

So erklärte der Sprecher weiter: "Es handelte sich um einen geplanten und geringen Verlust von 15.166 Euro, wie er für eine schlank aufgestellte, gemeinnützige Organisation, die eine entscheidende Investition in die Zukunft tätigt, ganz typisch ist." Prinz Harry (42) hatte das Projekt 2019 ins Leben gerufen, um nachhaltigeres Reisen zu fördern. Unterstützt wird die Initiative von namhaften Partnern aus der Branche – darunter Tripadvisor, Booking.com, Visa und Expedia. Für den Herzog von Sussex reiht sich die Bilanzmeldung in eine Serie von Rückschlägen ein. Erst kürzlich verlor er seinen Rechtsstreit gegen die Daily Mail und deren Verlag Associated Newspapers. Gemeinsam mit seinen Mitklägern – unter ihnen Elton John (79), Liz Hurley (61), Baroness Lawrence, Simon Hughes, David Furnish (63) und Sadie Frost (61) – könnte er nun mit Rechtskosten von mehr als 40 Millionen Euro konfrontiert sein.

Prinz Harry gründete Travalyst bereits vor seinem Umzug in die USA. Derzeit lebt er mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan (45) und den gemeinsamen Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) wieder in seiner Heimat: Im Sommer 2026 kehrte die vierköpfige Familie gemeinsam nach Großbritannien zurück. Von einigen seiner gemeinnützigen Aufgaben war der Royal zuletzt zurückgetreten: Im August 2026 gab er seinen Vorstandsposten bei der Naturschutzorganisation African Parks ab. Bereits im März 2025 hatte er sein Amt als Schirmherr von Sentebale niedergelegt – jener Hilfsorganisation, die er selbst mitgegründet hatte. Vorausgegangen war ein Streit mit der Vorsitzenden Dr. Sophie Chandauka.

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Getty Images Prinz Harry am 18. September 2026 in Birmingham, England

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Getty Images Prince Harry besucht die Invictus Spirit Awards der Invictus Games Foundation in Greenwich

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Imago Prinz Harry und Meghan nehmen am Scar Tree Walk in Birrarung Marr in Melbourne teil, April 2026