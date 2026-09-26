So bodenständig sind Steffi Grafs und Andre Agassis Kinder

Steffi Graf (57) und Andre Agassi (56) gehören zu den größten Tennisstars aller Zeiten – ihre beiden Kinder Jaden und Jaz sind trotzdem erstaunlich bodenständig geblieben. Darüber spricht Andre jetzt offen in einem Interview mit Hello!. "Sie sind erstaunlich ausgeglichen", schwärmt der frühere Tennisprofi über seinen Sohn und seine Tochter. Für Andre liegt das offenbar auch daran, wie die Familie mit Ruhm und Erfolg umgeht. Statt ihren Kindern ständig zu erklären, wie sie sich verhalten sollen, wollten er und Steffi ihnen vor allem etwas vorleben. "Sie lernen aus dem, was wir tun, nicht aus dem, was wir sagen", erklärt der 56-Jährige. Trotz der außergewöhnlichen Karrieren ihrer Eltern hätten Jaden und Jaz dadurch einen ziemlich normalen Blick auf das Leben entwickelt.

Jaden kam 2001 zur Welt, Tochter Jaz folgte 2003. Sport spielt auch in ihrem Leben eine Rolle – allerdings nicht auf dem Tennisplatz. Jaden entschied sich für Baseball und verfolgte den Sport über Jahre sehr ambitioniert. Jaz dagegen hielt sich deutlich stärker aus der Öffentlichkeit heraus und interessierte sich unter anderem für Tanz und Fitness. Dass keines der beiden Kinder in die Tennis-Fußstapfen der berühmten Eltern trat, scheint Andre und Steffi nie gestört zu haben. Für das Paar war vielmehr wichtig, dass Jaden und Jaz ihren eigenen Weg finden. Gerade weil beide selbst schon früh unter enormem Leistungsdruck standen, wollten sie ihren Kindern offenbar möglichst viel Freiheit lassen. Andre hatte in der Vergangenheit mehrfach betont, wie froh er darüber sei, dass seine Kinder nicht mit denselben Erwartungen aufwachsen mussten wie er selbst.

Auch das Familienleben hielten Steffi und Andre über die Jahre weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Die beiden sind seit Oktober 2001 verheiratet und feiern im kommenden Monat bereits ihren 25. Hochzeitstag. Obwohl beide weltweit bekannt sind, leben sie mit ihren Kindern vergleichsweise zurückgezogen in Las Vegas. Öffentliche Auftritte als Familie sind selten – umso persönlicher wirken Andres aktuelle Worte über Jaden und Jaz. Heute sind beide längst erwachsen. Wie eng vor allem das Verhältnis zwischen Andre und seiner Tochter ist, zeigte er vor Kurzem auch auf Instagram. Dort veröffentlichte er eine Collage, die eine gemeinsame Aufnahme aus Jaz' Kindheit einem aktuelleren Schnappschuss gegenüberstellt. Auf dem neueren Foto sind Vater und Tochter in aufeinander abgestimmten Outfits auf dem Weg zu einem Event zu sehen.

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Getty Images Steffi Graf und Andre Agassi bei der Eröffnung der Sphere in Las Vegas, 29. September 2023

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Getty Images Steffi Graf und Andre Agassi feiern den Sieg beim Pickleball Slam 3 in der Michelob Ultra Arena in Las Vegas

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Imago Andre Agassi und seine Tochter Jaz Elle Agassi im August 2025