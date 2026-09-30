Jenefer Riili sucht "normalen" Job neben Selbstständigkeit

Jenefer Riili (33) ist seit Jahren selbstständig im Social-Media-Bereich tätig – nun soll ein weiteres berufliches Standbein hinzukommen. In ihrer Instagram-Story gab die Schauspielerin ihrer Community ein Update zu ihrer aktuellen Jobsuche. Die gestaltet sich offenbar schwieriger als erhofft: Mehrere Bewerbungen blieben bislang erfolglos, eine Absage hat sie bereits erhalten. Erschwert wird die Suche zusätzlich dadurch, dass Jenefer selbst noch nicht genau weiß, in welche berufliche Richtung es gehen soll. Ihre Arbeit auf Instagram möchte sie deshalb keineswegs aufgeben. "Ich möchte das ja weiterhin machen. Nur möchte ich eben zusätzlich was dazu machen, weil ich einfach die Zeit dafür habe und weil ich mich einfach ganz anders noch mal absichern möchte", erklärte sie ihren Followern. Mehr Sicherheit neben ihrer Selbstständigkeit ist damit der wichtigste Grund für ihre aktuellen Pläne.

Welche Tätigkeit für sie infrage kommen könnte, wollte die Influencerin nicht allein entscheiden und bat deshalb ihre Community um Unterstützung. Zahlreiche Follower machten ihr Vorschläge und brachten dabei auch Ideen ins Spiel, auf die Jenefer selbst bislang nicht gekommen war. Nach acht Jahren Selbstständigkeit bringt sie einiges an praktischem Wissen mit: Videoschnitt, Fotografie und Bildbearbeitung gehören zu ihren Fähigkeiten. Gleichzeitig habe sie ein Gespür für Ästhetik entwickelt und durch ihre zahlreichen beruflichen Kontakte gelernt, mit ganz unterschiedlichen Menschen umzugehen. Ob sie dieses Know-how künftig in einem ähnlichen Bereich einsetzen oder beruflich noch einmal völlig neu anfangen möchte, ist derzeit offen. "Natürlich frage ich mich jetzt, ob ich diese Fähigkeiten nutzen sollte und mich auf einen Job in diese Richtung bewerben sollte oder ob ich wirklich was komplett anderes mache", schilderte sie ihre Überlegungen auf Social Media.

Für die Mutter eines Achtjährigen könnte auch eine Tätigkeit im sozialen Bereich interessant sein. Sie arbeite gerne mit Kindern und älteren Menschen, eine konkrete berufliche Vorstellung habe sie in diesem Zusammenhang bislang allerdings noch nicht. "Ich find es auch wirklich super schwer, wenn man eigentlich gar nicht weiß, in welche Richtung man so wirklich gehen möchte", räumte Jenefer offen ein. Einen wichtigen Punkt gibt es für sie bei der Suche aber bereits: "Aber auf jeden Fall finde ich, dass ein Job nicht nur von der Bezahlung und so weiter angemessen sein sollte, sondern eben auch Spaß machen muss. Das ist bei mir ganz wichtig. Der Spaßfaktor", betonte sie gegenüber ihren Followern. Wie es mit ihrer Bewerbungsphase weitergeht, dürfte die Schauspielerin ihrer Community auch künftig über Instagram mitteilen.

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Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Influencerin

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Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, März 2025

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Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Influencerin