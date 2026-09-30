Stefanie Giesinger gibt seltenen Einblick in ihre neue Liebe

Eigentlich sollte 2026 für Stefanie Giesinger (30) ein Jahr ganz ohne Beziehung werden – doch daraus ist offenbar nichts geworden. In einem neuen Instagram-Video spricht das Model nun erstmals ganz offen über seinen neuen Freund. Anlass ist eine Reise nach New York City, auf der Stefanie die Entfernung zu ihrem Partner offenbar besonders zu schaffen macht. "Ich vermisse meinen Freund so sehr", gesteht sie ihren Followern. Um sich ihm trotz der vielen Kilometer nah zu fühlen, hat sie sich einen ganz persönlichen Trick überlegt: Sie trägt ein T-Shirt, das sie zuvor aus seinem Kleiderschrank mitgenommen hat. Wer der Mann an ihrer Seite ist, verrät die Influencerin allerdings nicht. Auch darüber, ob er sie auf anderen Reisen begleitet, schweigt sie. Ihren Partner hält Stefanie damit weiterhin weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Die seltenen Einblicke in ihr Liebesleben gibt sie eher nebenbei. In dem Clip nimmt Stefanie ihre Follower mit, während sie ihr Outfit zusammenstellt – und präsentiert dabei eben jenes T-Shirt ihres Freundes. Mit einem Augenzwinkern erinnert sie in dem Instagram-Video auch an ihren ursprünglichen Vorsatz für dieses Jahr. "Ich habe gesagt, ich möchte das ganze Jahr Single bleiben. Aber wenn man sich verliebt, dann muss man es so richtig tun", erklärt sie selbstironisch. Damit zeigt die ehemalige Germany's Next Topmodel-Siegerin humorvoll, dass ihr Vorsatz, 2026 komplett auf Dates zu verzichten, durch ihre neuen Gefühle längst hinfällig ist. Wer ihr Herz erobert hat, bleibt allerdings weiterhin ihr Geheimnis. Einen Namen oder ein Foto ihres Partners teilt sie nicht mit ihren Fans.

Den Entschluss, ein Jahr lang Single zu bleiben, hatte Stefanie nach der Trennung von ihrem früheren Verlobten Armando Mayr gefasst. Für den Rest des Jahres wollte sie sich ganz auf sich selbst konzentrieren. Doch bereits im August 2026 verriet sie im "Sophie Passmann Podcast", dass sie wieder einen Mann datet. Kennengelernt habe sie ihn über eine Freundin. "Er wurde mir empfohlen", erzählte das Model damals und fügte scherzend hinzu: "Er hatte gute Bewertungen." Ob ihr jetziger Freund tatsächlich derselbe Mann ist, von dem sie im August sprach, hat Stefanie bisher nicht verraten. Auch darüber hinaus hält sie sich mit persönlichen Details zu ihrem Partner zurück.

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Imago Stefanie Giesinger bei der House of Magnum Afterparty im Rahmen des Festival de Cannes 2026

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Imago Stefanie Giesinger bei der Vivienne-Westwood-Show während der Paris Fashion Week 2026 in Paris

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Imago Stefanie Giesinger beim 27. GQ Men of the Year Award im Metropol in Berlin, 27.11.2025