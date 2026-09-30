Dieses Sommerhaus-Paar können die Zuschauer nicht ausstehen

Das Sommerhaus der Stars hat mehr als die Hälfte der Staffel hinter sich – vier Folgen stehen noch aus, bevor der Zickenkrieg vor den Kameras ein Ende findet. Zeit für eine Zwischenbilanz: Eine Promiflash-Umfrage zeigt, welches Paar beim Publikum derzeit besonders schlecht ankommt. Insgesamt 601 Leser gaben bis zum 30. September 2026 ihre Stimme ab – und das Ergebnis fällt deutlich aus. Nico Legat (28) und Laura Parrinello landen mit großem Abstand auf dem ersten Platz der unbeliebtesten Paare. 285 Teilnehmer stimmten für die beiden, was 47,4 Prozent aller abgegebenen Stimmen entspricht. Damit entfällt fast die Hälfte der Stimmen auf das Sommerhaus-Paar. Die Konkurrenz kommt an diesen Wert nicht annähernd heran.

Auf dem zweiten Platz folgen Fabrice und Anita Latifi (30) mit 172 Stimmen beziehungsweise 28,6 Prozent. Rang drei geht an Hati Suarez und Alexander Molz (31): 103 Leser, also 17,1 Prozent, wählten das Duo. Besonders auffällig ist der Abstand zwischen den Erstplatzierten und den Verfolgern. Nico und Laura liegen 113 Stimmen vor Fabrice und Anita – das entspricht 18,8 Prozentpunkten. Die übrigen Bewohner der Promi-WG bleiben bei der Abstimmung deutlich hinter diesen Werten zurück. Ob sich die Rangfolge in den verbleibenden Folgen noch verändert, wird sich erst bis zum Finale zeigen.

Ganz anders fällt das Ergebnis bei Julian F. M. Stoeckel (39) und Marcell Damaschke aus. Das Paar schneidet in der Umfrage am besten ab und bildet damit das Gegenstück zu Nico und Laura. Lediglich vier der 601 Teilnehmer wählten die beiden zum unbeliebtesten Duo – so wenige Stimmen wie kein anderes Paar. Der Unterschied könnte damit kaum größer sein: Während Nico und Laura 285 Negativstimmen erhielten, kamen Julian und Marcell lediglich auf vier. Zwischen den beiden Enden der Rangliste liegen damit 281 Stimmen.

Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch in den Kommentaren unter einem Promiflash-Beitrag ab. Dort werden vor allem Nico und Laura sowie Anita und Fabrice kritisch diskutiert. "Den ersten Platz müssen sich zwei Paare teilen: Anita und Nico inklusive Partner", schreibt etwa ein Nutzer. Andere kommentieren deutlich schärfer: "Anita und ihr Typ" oder "Nico und die Marionette und Anita mit dem Hampelmann". Ein weiterer Nutzer fordert sogar: "Anita und Nico sollten für meinen Geschmack nicht mehr im TV erscheinen." Auch Hati und Alex werden vereinzelt genannt. "Anita, Nico, Hati samt Partnern", lautet ein weiterer Kommentar.

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