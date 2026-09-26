Sommerhaus-Zoff: Hati Suarez entschuldigt sich bei Alex

Hati Suarez sorgt mit ihrem Verhalten in der fünften Folge von Das Sommerhaus der Stars für heftige Kritik. In der auf RTL+ verfügbaren Episode erzählt die Realitydarstellerin Anita Latifi (30), sie habe sich während eines emotionalen Moments ihres Freundes Alexander Molz (31) einen Lacher verkneifen müssen. Als Alex sie später darauf anspricht, bestreitet Hati jedoch ihre vorherige Äußerung. Statt auf den Vorwurf einzugehen, wirft sie ihrem Partner mangelnde Loyalität vor. Nach der Ausstrahlung meldete sich Hati auf Instagram zu Wort und reagierte auf die Vorwürfe der Zuschauer. Dort räumte sie ihr Fehlverhalten ein und machte deutlich, dass sie sich nicht herausreden möchte: "Ich übernehme die komplette Verantwortung", schrieb sie in ihrer Stellungnahme. Damit ging sie auf eine Welle von Kommentaren ein, die nach der Folge in den sozialen Medien auf sie eingeprasselt waren.

Einen wichtigen Punkt wollte die Realitydarstellerin dann aber doch geraderücken: Über die Tränen ihres Partners habe sie sich keineswegs lustig gemacht. In extremen Situationen reagiere sie schlicht mit einem Lacher, wenn die Anspannung zu groß werde: "Ich habe nicht seine Tränen ausgelacht, ich fand die Situation unnormal absurd und konnte nicht mehr weinen", schilderte sie. Ihr Verhalten bewertet sie dennoch klar: Es sei "trotzdem falsch und illoyal" gewesen, vor allem, weil sie ausgerechnet mit Nico Legat (28) und Anita über die Situation gesprochen und danach auch noch Alex' Loyalität angezweifelt habe. Auch ihre Drohung, sich zu trennen, sowie die Szene, in der sie ihren Freund mit Wasser beschüttete, seien "absolut nicht richtig" gewesen. An ihren Freund richtet sie daher eine klare Entschuldigung: "Dafür entschuldige ich mich auf jeden Fall bei Alex." Die Dreharbeiten im Frühjahr seien für sie ein Ausnahmezustand gewesen. Mit einigen Monaten Abstand beurteile sie viele Situationen inzwischen anders.

Dem Streit war ein emotionaler Moment vorausgegangen. Nachdem Hati während der Auseinandersetzung mit einer Trennung gedroht hatte, zog Alexander sich von den anderen Kandidaten zurück. Er wandte der Gruppe den Rücken zu und begann zu weinen. Auf Anitas Bitte informierte Nico ihn anschließend darüber, was seine Partnerin zuvor über ihren unterdrückten Lacher erzählt hatte. Als Alex Hati mit dieser Aussage konfrontierte, stritt sie jedoch ab, das gesagt zu haben. Nach der Ausstrahlung äußerte sich auch Alex auf Instagram: Verletzt habe ihn vor allem, dass Hati bei diesem Punkt nicht bei der Wahrheit geblieben sei. Ähnlich sahen es viele Zuschauer, die in der Lüge das eigentliche Problem erkannten und Hati Manipulation sowie Gaslighting vorwarfen.

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Imago Alexander Molz und Hati Suarez bei Fame Fighting in Köln, Juni 2026

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Joyn Hati Suarez bei "Good Luck Guys", Quelle: Joyn

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RTL Alexander Molz im "Sommerhaus der Stars"