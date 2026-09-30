Iris Berben ehrt Helen Mirren beim Filmfest Hamburg

Große Emotionen beim Filmfest Hamburg: Iris Berben (76) ehrte ihre Freundin und Kollegin Helen Mirren (81) mit einer sehr persönlichen Laudatio. Anlass war die Verleihung des Douglas-Sirk-Preises im Cinemaxx Dammtor, mit dem die britische Schauspielerin für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurde. Wie Bild berichtet, schwärmte Iris in ihrer Rede von Helens Vielseitigkeit, Klugheit, Bescheidenheit und Humor. Besonders hob sie hervor, wie die Oscarpreisträgerin ihre Rollen mit Leben füllt: "Sie füllt diesen Beruf mit Leben. Ja, sie spielt nicht einfach Königinnen, Ermittlerinnen oder Schriftstellerinnen. Sie macht sie zu Menschen mit Stärke, mit Widersprüchen, mit Humor, mit Verletzlichkeit, mit Eigensinn." Helen verfolgte die liebevollen Worte ihrer Freundin sichtlich gerührt aus dem Publikum.

Vor der Preisverleihung waren Ausschnitte aus mehreren Jahrzehnten ihrer Karriere über die Leinwand geflimmert. Der Anblick ihres jüngeren Ichs, das trotz großer Angst sein Bestes gegeben habe, sei für sie beinahe einschüchternd gewesen, gestand die Schauspielerin. Gleichzeitig betonte sie gegenüber Bild: "Und das ist das Wunderbare an unserer Arbeit: dass sie nicht vergeht." Die gläserne Trophäe nahm Helen anschließend voller Stolz entgegen. "Das ist eine ganz besondere Ehre für mich. Ich wurde eine professionelle Schauspielerin, als ich 20 oder 21 Jahre alt war. Ich habe so wundervolle Rollen gespielt. Ich weiß diesen Preis unglaublich zu schätzen", erklärte sie. Für einen humorvollen Moment sorgte die 81-Jährige, als sie die Kristallstatue kurzerhand mit ihrem weißen Rock in Häkeloptik polierte. Auch ihre Ankunft fiel ungewöhnlich aus: Statt mit einer Limousine war Helen in einem Moia-Bus vorgefahren.

Für Helen ist der Douglas-Sirk-Preis nicht die erste Auszeichnung für ihr Lebenswerk. Erst im Juni war die Schauspielerin beim Taormina Film Festival auf Sizilien als Ehrengast empfangen und mit dem Lifetime Achievement Award geehrt worden. Auch mit Hamburg verbindet sie bereits eine besondere Ehrung: 2016 erhielt sie dort die Goldene Kamera für ihr internationales Lebenswerk. Der Douglas-Sirk-Preis wird seit 1995 an Filmschaffende vergeben, die sich in besonderer Weise um die Filmkultur und -branche verdient gemacht haben. Beim Filmfest wurde außerdem Helens neuer Film "Ein Talent fürs Morden" gezeigt. Darin verkörpert sie die Krimiautorin Patricia Highsmith, die zurückgezogen in der Schweiz lebt. In den deutschen Kinos startet der Streifen am 5. November.

Anzeige Anzeige

Imago Helen Mirren und Iris Berben, September 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Iris Berben und Helen Mirren bei der Berlinale 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Iris Berben bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises 2026