Clavicular legt mutmaßliche Chats seiner Klägerin vor

Schwere Vorwürfe überschatten derzeit die Karriere von Clavicular: Der Social-Media-Star, der bürgerlich Braden Eric Peters heißt, ist in Massachusetts wegen Vergewaltigung angeklagt. Aleksandra Vasilevna Mendoza wirft ihm einen sexuellen Übergriff im Mai 2025 vor und reichte außerdem eine Zivilklage ein. Nun hat der 20-Jährige mutmaßliche Nachrichten seiner Beschuldigerin als Beweismittel für seine Verteidigung vorgelegt. Wie TMZ berichtet, soll Aleksandra ihn im November 2025 nach einer weiteren Behandlung mit dem Präparat Aqualyx gefragt haben. "Machen wir in Zukunft die zweite Runde Aqualyx?", soll sie demnach geschrieben haben. Clavicular (20) soll darauf knapp mit "Ja" geantwortet haben. Der Social-Media-Star weist laut dem Portal weiterhin sämtliche Vorwürfe eines Fehlverhaltens zurück.

Die Vorwürfe der jungen Frau gehen über den mutmaßlichen sexuellen Übergriff hinaus. Aleksandra gibt an, Clavicular habe ihr Aqualyx ins Gesicht gespritzt und ihr außerdem Alkohol gegeben, obwohl sie damals noch minderjährig gewesen sei. Auch zu seinen Looksmaxxing-Inhalten soll es einen weiteren angeblichen Austausch zwischen den beiden gegeben haben. "Hm, du hast mir ehrlich gesagt nicht wirklich geholfen, außer mit Aqualyx", soll Aleksandra laut TMZ geschrieben haben. Clavicular habe darauf erwidert: "Du wüsstest ohne mich buchstäblich nicht, was Looksmaxxing oder Peptide sind." Der 20-Jährige reichte die Chatverläufe als Anlagen im Zusammenhang mit der Klage ein. Ob die vorgelegten Nachrichten tatsächlich authentisch sind, ist bisher nicht geklärt.

Clavicular ist online auch unter den Namen Braden Peters und Clav bekannt. Berühmt wurde er als Social-Media-Star mit Inhalten rund um das Thema Looksmaxxing. Der Begriff umfasst verschiedene Praktiken, mit denen Menschen ihr äußeres Erscheinungsbild gezielt verändern wollen. Auch Aqualyx und Peptide, die in den eingereichten Nachrichten erwähnt werden, stehen im Zusammenhang mit Themen, die der Contentcreator online behandelt. Aqualyx wird dabei im kosmetischen Bereich zur Auflösung von Fettzellen eingesetzt, während Peptide in unterschiedlichen Beauty- und Körperoptimierungskontexten beworben werden.

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Getty Images Clavicular bei der 424 Menswear Spring/Summer 2027 Show während der Paris Fashion Week in Paris

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Instagram / clavicular0 Influencer Clavicular

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Instagram / clavicular0 Influencer Clavicular

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