Jameela Jamil entkam im Sommer nur knapp dem Herzstillstand

Jameela Jamil (40) hat einen Sommer hinter sich, den sie wohl nicht so schnell vergessen wird. Wie die Schauspielerin in einer aktuellen Ausgabe ihres Substack-Newsletters "A Low Desire to Please" berichtet, musste sie in den vergangenen Monaten immer wieder in die Notaufnahme. Jamil führt ihre gesundheitlichen Beschwerden auf Schimmel in der Klimaanlage ihres Zimmers zurück und spricht in ihrem Newsletter von einer "Schimmelvergiftung". Immer wieder habe sich ihre Luftröhre ohne Vorwarnung verschlossen. Wie The Sun berichtet, macht die Schauspielerin den Schimmel für ihre Beschwerden verantwortlich. Damit war der Albtraum für Jameela jedoch noch nicht vorbei: Bei einer Untersuchung im Krankenhaus wurde ihr für einen CT-Scan ein jodhaltiges Kontrastmittel verabreicht, woraufhin sie nach eigener Aussage heftig reagierte und kurz vor einem Herzstillstand stand.

"Ich war den ganzen Sommer über immer wieder in der Notaufnahme, bis an die Zähne bewaffnet mit EpiPens, Schmerzmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln", schreibt Jameela in ihrem Newsletter. Ihre Atemprobleme beschreibt sie dort mit bitterem Humor: "Meine Luftröhre verschließt sich zufällig alle sechs bis acht Stunden, einfach nur aus Spaß an der Sache!" Für den CT-Scan sei ihr ein jodhaltiges Kontrastmittel intravenös verabreicht worden. Dabei habe sich gezeigt, dass sie darauf hochgradig allergisch reagiere. Ihre Schalentierallergie sei in der Notaufnahme nicht als Warnhinweis vermerkt gewesen. Eine Schalentierallergie bedeute allerdings nicht automatisch eine Allergie gegen jodhaltige Kontrastmittel, wie The Sun berichtet. Neben den Atemwegsproblemen schildert die Britin außerdem "Herzkrämpfe", starken Druck im Kopf, eine verwaschene Sprache und deutliche Veränderungen ihres Gesichts. Selbst im Alltag habe sie zeitweise Schwierigkeiten gehabt, bei Bewusstsein zu bleiben.

Jameela leidet nach eigenen Angaben am Mastzellaktivierungssyndrom, kurz MCAS. Die Erkrankung kann unter anderem zu plötzlich auftretenden und schweren allergischen Reaktionen führen. Auf einen möglichen Zusammenhang mit Schimmel stieß die Schauspielerin nach eigener Darstellung durch einen Zufall: Ihr Freund habe einen Luftentfeuchter gekauft, woraufhin Schimmel in der Klimaanlage ihres Zimmers entdeckt worden sei, wie The Sun berichtet. Jameela führt ihre Beschwerden auf den Schimmel zurück und spricht in ihrem Newsletter von einer "Schimmelvergiftung". Nachdem sie sich über mögliche gesundheitliche Folgen von Schimmel informiert und das Zimmer verlassen hatte, sei ihre Migräne innerhalb von nur 15 Minuten verschwunden. Wie lange ihre vollständige Genesung dauern wird, weiß die Britin, die bereits 2025 mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, nach eigener Aussage derzeit nicht.

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Getty Images Jameela Jamil, Model

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Getty Images Jameela Jamil, September 2024

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Getty Images Jameela Jamil im März 2020

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