Naomi Watts über Wechseljahre: "Ich saß im Bad und weinte"

Naomi Watts (58) hat offen über einen besonders emotionalen Moment während ihrer frühen Wechseljahre gesprochen. Die heute 58-Jährige erinnerte sich im Interview mit Variety daran, wie groß ihre Scham und Verzweiflung angesichts der körperlichen Veränderungen damals waren. Schließlich zog sie sich zurück und brach zusammen. "Ich saß im Bad und weinte und versuchte, mein Östrogenpflaster abzureißen", gestand die Schauspielerin. Der Grund war nicht etwa eine Nebenwirkung, sondern pure Scham. Damals plagte sie nämlich die Sorge, ihr Partner Billy Crudup könnte sich wegen der körperlichen Veränderungen von ihr abwenden. "Er wird nicht mehr mit mir zusammen sein wollen", habe Naomi damals gedacht. Doch der Schauspieler reagierte völlig anders, als sie es befürchtet hatte. Er hinderte sie daran, das Hormonpflaster zu entfernen, und bestärkte sie darin, gut auf ihre Gesundheit zu achten.

Seine Worte in diesem Moment hat Naomi bis heute im Ohr. "Warte mal. Es ist großartig, dass du dich um dich selbst kümmerst. Warum schämst du dich?", sagte der Schauspieler laut Variety zu ihr. Seine Reaktion nahm Naomi einen Teil ihrer Unsicherheit und vermittelte ihr ein starkes Gefühl von Geborgenheit. "Das war so süß ... und sexy. Ich fühlte mich sicherer als je zuvor", schwärmte sie in dem Interview. Bereits in früheren Interviews hatte sie die frühe Menopause als regelrechten Schock beschrieben, weil sie auf die plötzlichen Veränderungen ihres Körpers überhaupt nicht vorbereitet gewesen sei. Kennengelernt hatten sich Naomi und Billy bei den Dreharbeiten zur Netflix-Serie "Gypsy", in der sie ein Ehepaar verkörperten. 2017 wurde ihre Beziehung öffentlich, sechs Jahre später heirateten die beiden in New York. Aus ihrer früheren Beziehung mit Liev Schreiber (58) hat die Schauspielerin zwei Kinder.

Aus ihren eigenen Erfahrungen zog Naomi eine Konsequenz: Sie will die Wechseljahre enttabuisieren, offen über Beschwerden sprechen und anderen Frauen die Scham vor dieser Lebensphase nehmen. 2025 veröffentlichte sie deshalb das Buch "Dare I Say It: Everything I Wish I'd Known About Menopause". Darin beschäftigt sie sich mit dem Wissen, das ihr selbst zu Beginn der Menopause gefehlt hatte. Das Werk schaffte es auf die Bestsellerliste der New York Times. Auch unternehmerisch hat sie das Thema für sich entdeckt: Mit ihrer Marke Stripes Beauty bietet sie unter anderem Haut- und Haarpflege, Intimprodukte sowie Nahrungsergänzungsmittel für Frauen in den Wechseljahren an. Dabei spricht sie ebenfalls weniger bekannte Begleiterscheinungen an. Gemeinsam mit Johnson & Johnson machte Naomi darauf aufmerksam, dass hormonelle Veränderungen trockene oder müde Augen und eine schwankende Sehstärke begünstigen können.

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Getty Images Bei der Green Carpet des Zurich Film Festival 2026: Naomi Watts für "The Housewife"

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Instagram / naomiwatts Naomi Watts und Billy Crudup Juni 2026 auf Instagram

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Getty Images Naomi Watts bei den Gotham Awards 2025 in New York