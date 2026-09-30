Hulk-Rückkehr bei "Avengers: Doomsday" angedeutet

Bruce Banner könnte in Avengers: Doomsday eine wichtige Rolle spielen. Ob Mark Ruffalo (58) dafür tatsächlich wieder als Hulk vor der Kamera steht, halten Joe Russo (55) und sein Bruder Anthony Russo (56) allerdings weiter geheim. Im Gespräch mit Empire Online deutete Joe nun zumindest an, dass Banners Geschichte mit dem neuen Bösewicht verknüpft ist. "Bruce Banner ist definitiv in die Geschichte rund um Doom involviert. Wir werden seinen Auftritt in 'Doomsday' weder bestätigen noch dementieren", erklärte Joe gegenüber dem Filmmagazin. Damit könnte das ohnehin schon riesige Ensemble des Films noch weiter anwachsen. Anthony bestätigte nämlich, dass neben den 31 offiziell angekündigten Marvel-Figuren noch weitere Charaktere mitwirken, die bislang geheim gehalten werden. In die Kinos soll der Streifen am 18. Dezember kommen.

"Mehr können wir nur insofern sagen: Es gibt Charaktere und Schauspieler, die noch nicht angekündigt wurden und Teil von 'Doomsday' sind", verriet Anthony, ohne konkrete Namen zu nennen. Fest steht bereits, dass Chris Evans (45) als Steve Rogers, Chris Hemsworth (43) als Thor, Tom Hiddleston (45) als Loki und Anthony Mackie als Sam Wilson zurückkehren. Außerdem treffen die Fantastic Four auf die Thunderbolts beziehungsweise New Avengers und mehrere bekannte X-Men-Figuren. Im Zentrum der neuen Geschichte steht Robert Downey Jr., der die Rolle des Victor von Doom übernimmt. Wie genau Bruce Banner mit dem Schurken verbunden ist, bleibt weiter unklar. Spannend: Die Russo-Brüder starteten die Dreharbeiten ohne fertiges Skript. Gegenüber AP verglich Joe das Drehbuch mit einem "lebenden Organismus", der bei Proben und anhand der Ideen der Darsteller immer wieder angepasst wurde – manche von ihnen standen erst kurz vor Drehbeginn zur Verfügung.

Bereits zuvor hatte Mark für Gesprächsstoff gesorgt – allerdings durch seine Abwesenheit. In einem früheren Trailer zu "Avengers: Doomsday" tauchte der Schauspieler nicht auf, was sofort Fragen zur Zukunft des Hulk aufwarf. In Jimmy Fallons (52) "Tonight Show" nahm er das Thema mit Humor und spielte auf seinen Ruf an, immer wieder versehentlich Details zu Marvel-Projekten auszuplaudern. Marvel habe ihn genau deshalb aus dem Film gestrichen, scherzte er damals. Eine offizielle Bestätigung für ein Comeback als grüner Superheld lieferte er in der Sendung jedoch nicht. Daran hat sich auch durch Joes neue Aussage nichts geändert. Sie macht lediglich deutlich, dass Bruce weiterhin in die Geschichte rund um Victor von Doom eingebunden ist. Ebenso bleiben die Identitäten der zusätzlich versprochenen Figuren und Darsteller vorerst geheim. Somit hält Marvel neben einem möglichen Hulk-Auftritt noch weitere Überraschungen für den Kinofilm unter Verschluss.

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Imago Mark Ruffalo als Hulk in "Thor: Ragnarok"

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Getty Images Joe Russo und Anthony Russo, Filmregisseure

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Getty Images Robert Downey Junior auf der Comic-Con 2024 in San Diego