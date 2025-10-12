Mark Ruffalo enthüllt: Darum fehlt der Hulk in "Avengers 5"

Mark Ruffalo (57) hat in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon (51) mit Humor auf seine Abwesenheit im Trailer zu Avengers 5: Doomsday reagiert. Der Schauspieler, bekannt für seine Rolle als Hulk im Marvel-Universum, scherzte, dass Marvel beschlossen habe, ihn loszuwerden, um zu verhindern, dass er erneut Details über den kommenden Avengers-Film ausplaudert. Bereits in der Vergangenheit war Mark durch versehentliches Enthüllen von Informationen aufgefallen, was offenbar nicht unbemerkt blieb. Im Trailer, der kürzlich veröffentlicht wurde, wird er nicht genannt, was Fans über die Zukunft seines Charakters spekulieren lässt.

Der Schauspieler spielte in der Talkshow auf bekannte Missgeschicke an: "Sie haben beschlossen, dass es besser ist, mich loszuwerden, als dass ich das Ende des nächsten Films verrate", erklärte er lachend. Er erinnerte an frühere Vorfälle, wie das unbeabsichtigte Teilen des Titels von "Avengers 4: Endgame" oder einen peinlichen Livestream, bei dem er versehentlich die ersten zehn Minuten von Thor 3: Tag der Entscheidung aus der Hosentasche auf Instagram übertrug. Trotz seines Humors bleibt unklar, ob Mark tatsächlich nicht Teil des nächsten Avengers-Films sein wird. Marvel hat bislang für rund 40 Figuren keine Details preisgegeben.

Trotz solcher Missgeschicke hat der Schauspieler eine enge Beziehung zu seinen Fans und Kollegen sowie einen festen Platz im MCU. Mark, der seit 2012 als Bruce Banner alias Hulk in den Marvel-Filmen zu sehen ist, wurde durch seine humorvolle und bodenständige Art schnell zu einem Publikumsliebling. Abseits der Leinwand engagiert er sich leidenschaftlich für Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit. Der dreifache Vater teilt immer wieder Einblicke in sein Leben abseits von Hollywood, was ihn für viele Menschen noch nahbarer macht. Ob er in Avengers 5 letztlich auftauchen wird oder nicht – Mark wird für seine Fans immer ein unverzichtbarer Teil des Marvel-Universums bleiben.

Getty Images Mark Ruffalo

Getty Images Panel der Marvel Studios für "Avengers: Doomsday" 2024 in San Diego

Mark Ruffalo als Hulk in "Thor: Ragnarok"