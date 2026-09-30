Das war Willis größte "Surviving Amazonas"-Herausforderung

Zehn Tage mitten im brasilianischen Dschungel, fernab westlicher Annehmlichkeiten und stattdessen mit ungewohnten Ritualen: Für das ProSieben-Format "Surviving Amazonas – Die Prüfung der Shanenawa" reiste Willi Banner (32), der mit bürgerlichem Namen Willi Willwohl heißt, gemeinsam mit sieben weiteren Kandidaten zum indigenen Volk der Shanenawa. Dort lebte die Gruppe nach den Gepflogenheiten ihrer Gastgeber und musste sich verschiedenen Prüfungen stellen. Für den Social-Media-Star war es dabei jedoch nicht die Wildnis, die zu einer besonderen Hürde wurde. "Die größte Herausforderung für mich war, mich wirklich auf das Ganze einzulassen und nicht jede Prüfung so verbissen anzugehen. Ich bin oft mit sehr viel Ehrgeiz und dem Gedanken reingegangen, etwas unbedingt schaffen zu müssen", berichtet er im Gespräch mit Promiflash. Erst im Nachhinein habe er verstanden, worum es bei dem Format tatsächlich ging: "Dinge zu spüren, zu fühlen und sich auf die Erfahrungen einzulassen, anstatt jede Situation nur als Test zu sehen."

Neben seinem ausgeprägten Leistungswillen forderten Willi insbesondere zwei Dinge heraus: die Rapé-Sitzungen und eine Verletzung gegen Ende der Dreharbeiten. "Es gab mehrere Momente, in denen ich wirklich an meine Grenzen gekommen bin. Gefühlt war jede Rapé-Session ein Kampf und hat mir sehr viel abverlangt", schildert der Sportler im Interview. "Dazu kam gegen Ende noch Verletzungspech, das mir körperlich und mental zusätzlich zugesetzt hat." Den spirituellen Kern des Abenteuers habe er allerdings erst nach und nach verstanden. "Ich habe mit der Zeit immer mehr den Spirit des Formats verstanden und angefangen, mich wirklich darauf einzulassen. Leider kam diese Erkenntnis für mich etwas spät", gibt er zu. Zu Beginn habe sein Ehrgeiz noch überwogen – mit entsprechenden Folgen: "Ich habe mich dadurch letztlich auch verletzt. Dadurch war für mich irgendwann nicht mehr das optimale Setting gegeben, um mich vollständig auf die spirituellen Erfahrungen einzulassen."

Trotz der Strapazen nimmt Willi eine persönliche Erkenntnis aus seiner Zeit im Amazonasgebiet mit. Künftig wolle er Herausforderungen nicht mehr ausschließlich über Stärke und Konkurrenzdenken betrachten, sondern stärker auf seine eigenen Empfindungen achten. "Ich habe gelernt, dass es nicht immer darauf ankommt, der Stärkste oder der Beste zu sein. Manchmal ist es wichtiger, Dinge wirklich zu spüren, sich selbst zu hinterfragen und nicht jede Herausforderung nur über Leistung und Ehrgeiz zu definieren", lautet sein Fazit gegenüber Promiflash. Mit dieser Erfahrung ist er nicht allein: Auch Mitstreiter Joey Kelly (53) empfand die zehn Tage bei den Shanenawa als außergewöhnliche Belastung – und das, obwohl der Musiker als Extremsportler bereits zahlreiche Marathons, Extremläufe und Wüstenrennen absolviert hat. Zum Alltag der insgesamt acht Teilnehmer gehörten fernab westlicher Annehmlichkeiten unter anderem Jagen, Fischen und Sammeln sowie traditionelle Rituale und Kriegerprüfungen.

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Joyn Willi Banner in "Surviving Amazonas – Die Prüfung der Shanenawa", 2026

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Joyn Willi Banner in "Surviving Amazonas – Die Prüfung der Shanenawa"

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Joyn Cast der neuen Show "Surviving Amazonas - Die Prüfung der Shanenawa"

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