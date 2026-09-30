Cast für neuen BookTok-Hit "Icebreaker" steht fest

Die Hauptrollen der kommenden Netflix-Romanze "Icebreaker" sind besetzt: Daisy Jelley übernimmt die Rolle der ehrgeizigen Eiskunstläuferin Anastasia Allen, während Newcomer Connor Simos den charmanten Eishockeykapitän Nate Hawkins spielt. Wie Variety berichtet, verkörpern die beiden damit das Enemies-to-Lovers-Paar im Mittelpunkt der Serienadaption. Als Vorlage dient der gleichnamige BookTok-Bestseller von Hannah Grace. Die Handlung beginnt damit, dass ein Unfall dazu führt, dass sich zwei Teams eine Eisfläche teilen müssen. Während Anastasia von Olympia-Gold träumt und Nate eine Karriere in der NHL anstrebt, geraten die Ziele der beiden zunächst aneinander – gleichzeitig entwickelt sich zwischen ihnen eine immer stärkere Anziehung. Die Dreharbeiten sollen am 19. Oktober 2026 in Vancouver beginnen. Einen offiziellen Starttermin für die Veröffentlichung beim Streamingdienst gibt es bislang nicht.

Auch die weiteren Schlüsselrollen sind inzwischen besetzt. Gabriel Tierney übernimmt die Rolle von Aaron, Anastasias kontrollierendem ehemaligen Eislaufpartner. Auliʻi Cravalho ist als Lola zu sehen, der besten Freundin und Mitbewohnerin der Eiskunstläuferin. Peter Berry spielt Robbie, Nates besten Freund und Assistenztrainer, während Chaneil Kular dessen Mitbewohner und engen Freund JJ verkörpert. Zum Ensemble gehören außerdem Devin Craig als schüchterner Hockeyspieler Henry und Aidan Shaw als Torwart Russ. Daisy ist dem Publikum bereits aus Produktionen wie "Geek Girl", "How to Date Billy Walsh" und "How to Have Sex" bekannt. Connor steht dagegen noch am Anfang seiner Karriere und war zuvor im Indie-Actionfilm "Subversion" zu sehen. Für die Adaption des Romans ist Amanda Lasher verantwortlich, die durch Gossip Girl bekannt wurde. Autorin Hannah Grace ist als ausführende Produzentin an Bord. Die Produktion soll voraussichtlich bis zum 5. März 2027 laufen.

Im Zentrum der Geschichte steht Anastasia, die nach ihrem Wechsel an die University of California, Maple Hills, konsequent auf ihren Traum von Olympia-Gold hinarbeitet. Nate wiederum ist ein gefeierter Star auf dem Campus, führt die Eishockeymannschaft als Kapitän an und möchte es bis in die NHL schaffen. Als die beiden gezwungen sind, sich das Eis zu teilen, kommen sich die zunächst verfeindeten Sportler langsam näher. Für zusätzlichen Zündstoff sorgt Anastasias kompliziertes Verhältnis zu ihrem bisherigen Eislaufpartner Aaron. Hannahs Roman erschien 2022 und wurde über BookTok zum Bestseller. Er bildet den Auftakt einer Reihe: Mit "Wildfire" aus dem Jahr 2023 und "Daydream" von 2024 gibt es bereits zwei weitere Bände, die Netflix Stoff für mögliche Fortsetzungen liefern könnten. Anders als einige bisherige Young-Adult-Eislaufgeschichten des Streamingdienstes richtet sich "Icebreaker" mit seiner deutlich freizügigeren Liebesgeschichte an ein reiferes Publikum.

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Getty Images Daisy Jelley, Schauspielerin

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Getty Images Daisy Jelley, Schauspielerin

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Getty Images "Gossip Girl"-Cast, 2007

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