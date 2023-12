Nach Töchterchen Bruna Marie: Julian Weigl wird wieder Papa

Sie haben süße Neuigkeiten zu verkünden! Julian Weigl (28) und Sarah Richmond hatten im September 2020 den nächsten Schritt gewagt und waren vor den Traualtar getreten. Rund ein Jahr nach ihrer Hochzeit gaben der Fußballer und die Influencerin dann süße Neuigkeiten bekannt: Sie sind das erste Mal Eltern geworden und bekamen eine Tochter namens Bruna Marie. Nun haben die Turteltauben erneut niedliche Nachrichten zu verkünden: Julian und Sarah werden erneut Eltern!

Das verkündet Sarah nun mit einem süßen Reel auf Instagram. In dem schwarz-weiß gehaltenen Clip sind zunächst Julians Hände zu sehen, die sich öffnen und den Blick auf die Hände seiner Frau freigeben. Unter ihren befinden sich die kleinen Finger ihrer Tochter. Als sie diese anhebt, wird das Bild farbig und ein Ultraschallbild ist zu sehen. Dazu schreibt Sarah: "Ein weiterer Segen ist auf dem Weg. Baby 2024."

Ihre Fans sind über die schönen Nachrichten ganz aus dem Häuschen: "Ich freue mich so sehr. Ganz viel Liebe für euch", schreibt eine Nutzerin. "Oh wie schön. Herzlichen Glückwunsch an euch", gratuliert eine zweite. Und auch Julians Fußballklub Borussia Mönchengladbach ließ es sich nicht nehmen, dem glücklichem Paar seine Glückwünsche auszusprechen: "Herzlichen Glückwunsch", kommentiert der Verein mit einem Baby-Emoji und einem Herz.

Instagram / juweigl Julian Weigl mit seiner Tochter im Kinderwagen, April 2021

Instagram / sarah.richmnd Fußballer Julian Weigl und Sarah im Juni 2022

Getty Images Julian Weigl, Fußballer

