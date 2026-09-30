Tom Bradys Biograf enthüllt Details zur Moynahan-Trennung

Seit fast 20 Jahren hält sich die Geschichte, Tom Brady (49) habe seine schwangere Partnerin Bridget Moynahan (55) verlassen, um mit Gisele Bündchen (46) einen Neuanfang zu starten. Genau diese Darstellung stellt Biograf Lars Anderson nun infrage. In seinem am 29. September 2026 erschienenen Buch "Brady: An American Story and the Price of Greatness" rekonstruiert er die Trennung im Dezember 2006 Schritt für Schritt. Seinen Recherchen zufolge soll eine examinierte Geburtspflegefachkraft den mutmaßlichen Zeitpunkt der Empfängnis auf etwa den 29. November 2006 datiert haben – und damit mindestens zwei Wochen vor dem ersten Blind Date des Footballstars mit Gisele. Bridget soll selbst erst im Februar 2007 erfahren haben, dass sie bereits im dritten Monat schwanger war. Den lange verbreiteten Eindruck, Tom habe eine werdende Mutter verlassen, bezeichnet Lars gegenüber Us Weekly als "Fiktion". Zur knappen zeitlichen Abfolge sagt er: "Ich habe nachgerechnet. Es geht ganz knapp zu Toms Gunsten aus. Ganz knapp."

Fast drei Jahre lang waren Tom und Bridget ein Paar. Nach dem Beziehungsende in der Weihnachtszeit sei die Schauspielerin am Boden zerstört gewesen, heißt es in dem Buch. Als sie den Sportler rund zwei Monate später anrief, um ihm von der Schwangerschaft zu erzählen, soll er sich gerade mit seiner neuen Partnerin Gisele in Paris aufgehalten haben. Die öffentliche Bekanntgabe löste anschließend weltweit große Schlagzeilen aus. Auch das Model habe zunächst nicht gewusst, wie es mit der Situation umgehen sollte – laut dem Biografen habe Gisele sogar darüber nachgedacht, Tom dazu zu ermutigen, mit Bridget eine Familie zu gründen. Letztlich entschied sie sich jedoch dafür, an der jungen Beziehung festzuhalten, obwohl ihr Partner bald Vater des Kindes einer anderen Frau werden sollte.

Von 2004 bis 2006 waren Bridget und Tom ein Paar. Ihr gemeinsamer Sohn Jack (19) kam im August 2007 zur Welt. Trotz der schwierigen Ausgangslage zogen die beiden ihren Sohn gemeinsam groß. Die Schauspielerin zeigte sich im Interview mit dem Magazin More dankbar dafür, dass die Patchworkfamilie funktioniert. Auch das Co-Parenting zwischen Bridget, Tom und Gisele schien über die Jahre hinweg freundschaftlich zu verlaufen. Der Quarterback und das Model gaben sich 2009 das Jawort und bekamen gemeinsam Sohn Benjamin (16) und Tochter Vivian (13). Nach 13 Jahren Ehe ließen sie sich 2022 scheiden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bridget Moynahan und Tom Brady im Februar 2005

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen bei der Met Gala 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / tombrady Tom Brady mit seinen Söhnen Benjamin, John und Tochter Vivian