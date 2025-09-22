Sarah Paulson hofft auf "American Horror Story"-Rückkehr

Sarah Paulson (50) scheint die Horror-Serie American Horror Story noch lange nicht hinter sich gelassen zu haben. Im exklusiven Gespräch mit dem Magazin People gab die Schauspielerin bekannt, dass sie sich eine Rückkehr in der kommenden 13. Staffel der beliebten Anthologie-Serie durchaus vorstellen kann. Bei einem Event des Tribeca Chanel Women's Filmmaker Program in New York sagte Sarah hoffnungsvoll: "Ich hoffe, wieder dabei zu sein." Mit einem vielsagenden "Zwinker, zwinker" ließ sie ihre Fans aufhorchen. Nachdem sie in den beiden letzten Staffeln nicht mitgewirkt hatte, könnte sie nun wieder in die düsteren Geschichten eintauchen, die die Zuschauer weltweit begeistern.

Die Erfolgsgeschichte zwischen Sarah und "American Horror Story" begann in der ersten Staffel, wo sie als Medium Billie Dean Howard ihr Debüt feierte. Über die Jahre hinweg brillierte sie in den ersten acht Staffeln der Serie, oft in multiplen Rollen. Nach zwei verpassten Staffeln kehrte sie in der 10. Staffel zurück, bevor sie sich erneut eine Pause gönnte. Bereits im Juni hatte Serienmacher Ryan Murphy in einem inzwischen gelöschten Instagram-Beitrag angedeutet, dass er und Sarah an etwas "Coolem" für die neue Staffel arbeiten. Was genau das sein könnte, bleibt jedoch noch ein Geheimnis, das die Fans neugierig macht.

Für Sarah liegt der besondere Reiz ihrer Teilnahme an der Serie in der Vielseitigkeit der Rollen. "Das größte Geschenk war, so viele verschiedene Charaktere spielen zu können", erklärte sie. Dadurch habe sich niemand fest auf eine bestimmte Art von Figur von ihr eingeschossen, was ihr als Schauspielerin enorme Freiheiten gegeben habe. Diese Elastizität sei für sie das Wichtigste in ihrem Beruf. Privat freut sich Sarah, immer wieder neue Herausforderungen annehmen zu können – und Fans können sich darauf freuen, sie bald wieder in schaurigen und faszinierenden Geschichten auf FX zu sehen.

Getty Images Sarah Paulson, Schauspielerin

Getty Images Sarah Paulson mit den Darstellern von "American Horror Story"

Getty Images Sarah Paulson bei der Academy Museum Gala in Los Angeles, Oktober 2024