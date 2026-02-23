Will Arnett sprach mit Magen-Darm vor Kevin Costner vor

Will Arnett (55) hat in der Show "Hot Ones" eine besonders unangenehme Erinnerung an ein Vorsprechen geteilt. Der Schauspieler erzählte Moderator Sean Evans von seinem Casting für den Film "The Postman" aus dem Jahr 1997, bei dem er Kevin Costner (71) treffen sollte. Die Nacht vor dem wichtigen Termin verlief allerdings alles andere als gut: Will hatte etwas Schlechtes gegessen und musste wegen starker Dehydrierung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Trotz seines miserablen Zustands machte er sich am nächsten Tag auf den Weg zum Vorsprechen. "Zu dem Zeitpunkt, als ich ihn nachmittags treffen sollte, war das die größte Entfernung, die ich seit 14 Stunden von der Toilette entfernt war", erklärte der Schauspieler.

Das Treffen mit Kevin, den Will als großen Fan bewunderte, wurde für ihn zu einer echten Tortur. "Ich erinnere mich, wie ich dort ankam und ihn traf, ein Fan von ihm war, und das war eine große Sache für mich. Ich schwitzte und dachte nur: 'Das kann jetzt richtig schiefgehen'", erzählte der "Arrested Development"-Star. Seine größte Sorge während des gesamten Vorsprechens war dabei weniger seine schauspielerische Leistung als vielmehr eine sehr unangenehme körperliche Angelegenheit: "Ich traf Kevin Costner und hatte Angst, mir buchstäblich in die Hose zu machen." Welche Rolle genau Will vorsprechen sollte, erwähnte er nicht. Klar ist aber, dass er den Part in dem Film, bei dem Kevin nicht nur die Hauptrolle spielte, sondern auch Regie führte und produzierte, nicht bekam.

Will hatte sein Leinwanddebüt im Jahr 1996 mit den Filmen "Ed's Next Move" und "Close Up" gegeben. Seinen großen Durchbruch feierte er allerdings erst 2003 mit der Serie "Arrested Development". Über seine schwierige Anfangszeit in Hollywood hat der Schauspieler und dreifache Vater in der Vergangenheit mehrfach gesprochen. Gegenüber dem Magazin Variety verriet er 2004, dass er sich kurz vor seiner Rolle in "Arrested Development" geschworen hatte, nie wieder für TV-Pilotprojekte vorzusprechen. "Sobald die Serie beauftragt wurde, wurde meine Figur gestrichen oder ich wurde gefeuert", erklärte er über seine Erfahrungen mit der Pilotsaison und nannte als Beispiel die CBS-Serie "Still Standing", aus der er entfernt wurde, als der Sender weitere Episoden ohne ihn bestellte.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Will Annett und Kevin Costner

Der Cast von "Arrested Development"

Getty Images Will Arnett im Juli 2018 in New York City