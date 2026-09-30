Sommerhaus: Nico räumt "kleine" Fehler gegenüber Laura ein

Nico Legat (28) hat sich nach der Ausstrahlung der sechsten Folge von Das Sommerhaus der Stars zu Wort gemeldet und Fehler eingeräumt. Auf Instagram äußerte sich der Realitystar zu seinem Verhalten gegenüber seiner Freundin Laura Parrinello während der Spiele. Dafür hatte er im Netz deutliche Kritik erhalten. Nun räumte der Sohn von Thorsten Legat (57) öffentlich ein, dass er sich seiner Partnerin gegenüber falsch verhalten habe. "Folge sechs, was soll ich sagen? Ja, ich weiß, einige kleine Fehler habe ich gemacht. So geht man nicht mit seiner Partnerin um", erklärte er in seiner Story. Als Erklärung für sein Verhalten schob er nach: "Aber bei solchen Spielen ist manchmal eine Blockade in meinem Kopf." Damit reagierte der Kandidat auf die Vorwürfe, die nach der Folge auf ihn eingeprasselt waren.

Unterstützung erhielt Nico dabei von unerwarteter Seite: Laura meldete sich ebenfalls zu Wort und nahm ihren Partner in Schutz. "Es ist nur bei den Spielen. Nico redet immer ordentlich mit mir", betonte sie. Die Reality-TV-Newcomerin ging sogar noch weiter und drehte den Spieß um: "Ich bin eher diejenige, die ihn immer anzickt und beleidigt." Auch Nico stellte klar, dass ein solcher Ton außerhalb der Wettkämpfe in ihrer Beziehung nicht vorkomme. Ein paar Worte, die er während der Spiele ausgesprochen habe, seien nicht angebracht gewesen, gab Nico zu. Seinen Ausbruch begründete er mit seinem Naturell: "Aber das sind halt meine Emotionen, mein Ehrgeiz. Sonst gibt es so was bei uns nicht."

Im Netz wurde Nico und Lauras Beziehung stark kritisiert. Vor allem der 28-Jährige geriet unter Beschuss. Unter einem Instagram-Post zur Show diskutierten viele Zuschauer über das Paar. In den Szenen der sechsten Folge wirkte Laura für viele auffällig still. Gleichzeitig warfen Nutzer Nico vor, sie immer wieder verbal anzugehen. Besonders bei den Spielen soll er sie zum Weitermachen gedrängt haben, um dann selbst aufzugeben. So schilderte es zumindest ein Zuschauer. "Nico ist für mich einfach ein bockiges Kind. Bekommt selbst nichts auf die Reihe, aber motzt gegen die eigene Frau", ärgerte sich ein Nutzer.

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RTL Laura und Nico Legat, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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RTL Nico Legat und Laura Parrinello im "Sommerhaus der Stars"

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