Gibt es im Sommerhaus eine Alkoholgrenze für Teilnehmer?

Im Format Das Sommerhaus der Stars gehört Alkohol ganz selbstverständlich zur Grundausstattung. Neben Lebensmitteln, Tabakwaren und Softdrinks stehen den volljährigen Kandidatenpaaren während der Dreharbeiten auch alkoholische Getränke zur Verfügung. Nach Angaben von Prisma ist keine allgemeine Beschränkung des Alkoholkonsums im Haus bekannt. Eine feste, öffentlich kommunizierte Trinkgrenze gibt es demnach nicht. Konkrete Mengen nennt RTL allerdings ebenso wenig. Weder gibt es Auskünfte über tägliche Limits noch darüber, wann und in welchem Umfang Wein, Bier, Sekt oder Champagner nachgeliefert werden. Aus dem Fehlen einer festgelegten Obergrenze lässt sich nicht automatisch schließen, dass die Bewohner jederzeit unbegrenzt Alkohol zur Verfügung haben. Einen belastbaren Beleg für einen uneingeschränkten Vorrat gibt es bislang nicht. Fest steht lediglich: Wer ins Sommerhaus einzieht, findet dort alkoholische Getränke vor.

Laut den Vertragsbedingungen zählen Alkohol und Zigaretten nicht zu den untersagten Genussmitteln. Illegale Drogen und bestimmte andere Substanzen sind dagegen ausdrücklich verboten. RTL verweist darauf, dass die Bewohner volljährig sind, eigenverantwortlich handeln und freiwillig teilnehmen. Gleichzeitig sollen ihre körperliche und psychische Gesundheit an erster Stelle stehen. Auf Vorfälle werde individuell reagiert, bei Bedarf auch mit ärztlicher oder psychologischer Unterstützung. Sanktioniert wird nach Senderangaben nicht der Alkoholkonsum selbst, sondern mögliches Fehlverhalten, das daraus entstehen kann. Bei Beleidigungen, Drohungen, Anspucken, Angriffen oder Gewalt können unter anderem der Ausschluss aus der Show, Gagenkürzungen oder sogar die Rückforderung bereits ausgezahlter Beträge drohen. Darüber hinaus gelten im Sommerhaus strenge Regeln: Die Kandidaten werden rund um die Uhr von Kameras begleitet, müssen ihre Mikrofone sichtbar tragen, dürfen keine Handys benutzen, haben keinen Kontakt zur Außenwelt und dürfen das Gelände nicht eigenständig verlassen.

Wie schnell die Stimmung im Sommerhaus kann, zeigte sich in Folge sechs. Dort geriet Alexander Molz (31) nach dem verlorenen Nominierungsschutz völlig aus der Spur. Der Schauspieler griff zur Sektflasche, dann sprengte er die Nominierung mit Zwischenrufen und Grimassen. Am Ende knallte er mit der Faust sogar auf die Tafel mit den Paar-Fotos. Seine Freundin Hati Suárez war fassungslos und weinte. "Ich erkenne ihn nicht mehr wieder. Er ist ein komplett anderer Mensch", sagte sie im Einzelinterview und grenzte sich klar ab: "Das ist nicht der Mann, in den ich mich verliebt habe."

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RTL "Das Sommerhaus der Stars" Staffel 11

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RTL Alex Molz, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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