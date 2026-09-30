Würden Alex & Hati nach Sommerhaus-Trennung Gage verlieren?

Hati Suarez und Alexander Molz (31) könnten in einer der kommenden Folgen von Das Sommerhaus der Stars für einen echten Knall sorgen. Ein Insider behauptet gegenüber dem Berliner KURIER, dass sich die beiden vor laufenden RTL-Kameras getrennt haben sollen und die Show deshalb vorzeitig verlassen mussten. Sollte es tatsächlich so gekommen sein, stellt sich die Frage, ob ein solcher Abgang auch finanzielle Folgen haben könnte. Ex-Kandidat Eric Sindermann (38) erklärte dem Blatt aus eigener Erfahrung, dass sowohl ein freiwilliger Auszug als auch ein Rauswurf mit Einbußen bei der Gage verbunden sein können. Nach einer Trennung wäre zudem eine zentrale Teilnahmebedingung nicht mehr erfüllt, da im "Sommerhaus" ausschließlich Paare antreten. Ob all das auf Hati und Alex zutrifft, ist jedoch völlig offen.

Eric selbst äußert sich zu möglichen finanziellen Folgen einer Trennung im "Sommerhaus" sehr deutlich. "Natürlich verliert man einen Teil der Gage, denn man erfüllt ja nicht mehr das, wofür einen die Sendung gebucht hat. Deswegen sage ich auch, dass es dumm ist. Ich kann nur jedem Paar raten, es nicht auszusprechen, wenn man merkt, dass es nicht mehr läuft", erklärte er. Nach seiner heutigen Erfahrung würde der Realitystar eine bereits gescheiterte Beziehung bis zum Ende der Dreharbeiten zumindest offiziell weiterführen, um weder auf einen Teil der Gage noch auf die Chance auf den Gewinn verzichten zu müssen. 2022 hatte Eric selbst im "Sommerhaus" die Trennung von seiner damaligen Freundin Katharina ausgesprochen, woraufhin beide die Show verlassen mussten. Ob bei Hati und Alex überhaupt eine vergleichbare Situation vorliegt und welche Vertragsregeln für sie gelten könnten, ist bislang nicht bestätigt.

Dass es zwischen Hati und Alex im Laufe der Staffel immer wieder heftig krachte, war vor den Kameras deutlich zu sehen. Beleidigungen, gegenseitige Vorwürfe und lautstarke Auseinandersetzungen sorgten mehrfach für Spannungen zwischen den beiden. Ob es während der Dreharbeiten tatsächlich zu einer Trennung kam, ist bislang allerdings nicht offiziell bestätigt. Monate später zeigten sich Hati und Alex bei einem Event in Köln gegenüber Promiflash jedenfalls wieder auffallend vertraut: Sie suchten die Nähe zueinander, hielten Händchen und umarmten sich. Ob sie nach einer möglichen Trennung wieder zusammengefunden haben oder ob es überhaupt zu einem endgültigen Liebesaus kam, bleibt damit offen. Zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus haben sich die beiden bislang nicht eindeutig öffentlich geäußert.

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Imago Alexander Molz und Hati Suarez bei Fame Fighting in Köln, Juni 2026

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RTL Hati Suarez und Alexander Molz im "Sommerhaus der Stars"

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Imago Eric Sindermann, Oktober 2025