Jan Böhmermann bezieht Stellung zum "ZDF Magazin Royale"-Aus

Jan Böhmermann (45) hat erstmals ausführlicher erklärt, warum das "ZDF Magazin Royale" nach mehr als sechs Jahren in seiner bisherigen Form endet. Im ARD-Podcast "Deutschland3000 mit Eva Schulz" fand der Moderator dafür ein ungewöhnlich bildhaftes Beispiel. Inhaltlich sei die Satiresendung für ihn schlicht auserzählt: "Der Joghurtbecher ist ausgekratzt, dann muss man einen neuen Joghurtbecher aufmachen. Es nützt nichts." Die letzte Ausgabe des Formats soll am 18. Dezember 2026 im ZDF laufen. Wie es danach konkret weitergeht, ließ Jan im Podcast allerdings weitgehend offen. Für ihn steht lediglich fest, dass er auch künftig eine Sendung machen möchte – allerdings eine andere als bisher. Konkrete Pläne, ein Konzept oder ein Startdatum gibt es noch nicht. Stattdessen wolle er sich die nötige Zeit nehmen, um in Ruhe über den nächsten Schritt nachzudenken.

Auch seine berufliche Zukunft nach dem "ZDF Magazin Royale" veranschaulichte der Satiriker mit einem Vergleich. "Ich muss die Nadel von der Platte nehmen, um dann zu gucken, ob ich eine Platte umdrehe oder eine neue auflege oder vielleicht mir einen CD-Spieler kaufe", sagte er zu Eva Schulz. Einen völlig unabhängigen Neustart, etwa mit einem eigenen YouTube-Kanal, stellte er dabei nicht konkret in Aussicht. Vielmehr gehöre die Zusammenarbeit mit einem Sender und das Ausloten redaktioneller Grenzen für ihn zum kreativen Prozess. "Wenn du nicht weißt, wo die Linie ist, weißt du auch nicht, ob du sie übermalst oder nicht", erklärte er im Podcast. An seiner grundsätzlichen Arbeitsweise möchte Jan bei zukünftigen Projekten nichts verändern. "Und natürlich bin ich kompromisslos, wirklich kompromisslos und radikal im Herstellen des Programms", betonte der Moderator.

Dass das "ZDF Magazin Royale" eingestellt wird, wurde vor rund zwei Wochen öffentlich. Das ZDF hatte damals dem Branchenportal DWDL bestätigt, dass die Sendung in ihrer jetzigen Form nicht weitergeführt wird. Gleichzeitig hieß es, man sei in "guten Gesprächen" mit Jan über ein neues Format. Details zum Konzept oder Zeitplan gab es zu diesem Zeitpunkt aber nicht. Auch Jan machte damals klar, dass er selbst bereit für Veränderung ist. "Ich möchte noch mal eine andere Sendung machen", wurde er von ZDFheute zitiert. ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke verabschiedete das Format mit warmen Worten und verwies darauf, dass die Mischung aus Satire und investigativer Recherche immer wieder Debatten ausgelöst habe. Der Sender freue sich darauf, mit dem Satiriker "ein neues Showkapitel aufzuschlagen", ließ aber offen, wie dieses Kapitel am Ende aussehen wird.

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© ZDF/Jens Koch Jan Böhmermann, "ZDF Magazin Royale"-Moderator

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ZDF/Jens Koch Jan Böhmermann, Moderator von "ZDF Magazin Royale"

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Getty Images Jan Böhmermann im April 2023

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