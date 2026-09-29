Sorge um Prinzessin Alexandra nach überraschender Absage

Kurzfristige Absage statt großer Auftritt: Prinzessin Alexandra (89) hat ihre Teilnahme an einem Gedenkkonzert für ihre verstorbene Schwägerin Katharine, Duchess of Kent, am Sonntagabend in London in letzter Minute gestrichen, berichtet Express. Im offiziellen Hofkalender Court Circular stand zunächst sogar, Alexandra habe die Veranstaltung der Organisation Future Talent im Sinfonia Smith Square in Westminster wahrgenommen. Dieser Eintrag erwies sich jedoch als Fehler. Eine Quelle stellte später gegenüber Richard Eden von der Daily Mail klar: "Die Prinzessin musste leider im letzten Moment absagen." Einen Grund für ihr Fernbleiben nannte der Insider nicht. Weil sich Alexandra zuletzt nur noch selten in der Öffentlichkeit zeigte und bei ihren Auftritten deutlich eingeschränkt in ihrer Mobilität wirkte, sorgte die kurzfristige Absage für Besorgnis.

Das Konzert selbst war ganz dem Vermächtnis der verstorbenen Duchess of Kent gewidmet, die Future Talent einst mitgegründet hatte. Die Organisation unterstützt musikalisch begabte Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien. Mehr als 40 junge Musiker und Alumni standen an dem Abend auf der Bühne, darunter das Future Talent Orchestra. Durch das Programm führte Alexander Armstrong. Auf den Zuschauerplätzen versammelte sich derweil ein großer Teil der Verwandtschaft: Katharines Witwer Herzog Edward von Kent (90) kam ebenso wie dessen Bruder Prinz Michael von Kent (84). Auch die drei Kinder der Duchess, Lady Helen Taylor (62), George Windsor, Earl of St Andrews und Lord Nicholas Windsor (56), nahmen an der Gedenkveranstaltung teil. Komplettiert wurde die royale Runde von den Enkelinnen Lady Marina Windsor und Lady Amelia Windsor. Lord Frederick Windsor (47), der Sohn von Prinz Michael, erschien gemeinsam mit seiner Ehefrau Sophie Winkleman (46).

Dass Alexandra bei royalen Terminen fehlt, ist inzwischen keine Seltenheit mehr. Seit einigen Jahren nimmt sie nur noch vereinzelt Verpflichtungen wahr. Zeigt sie sich doch einmal, ist sie häufig auf einen Rollstuhl oder die Unterstützung anderer Familienmitglieder angewiesen. Nähere Angaben zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand gibt es nicht. Noch vor fünf Monaten hatte sie sich allerdings gemeinsam mit ihrem Bruder Edward bei einem Empfang im Buckingham-Palast anlässlich des 100. Geburtstags der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96) blicken lassen. Die Geschwister kamen dort mit weiteren Gästen ins Gespräch, auch König Charles (77), Königin Camilla (79) sowie Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) waren anwesend. Alexandra kam am 25. Dezember 1936 in London zur Welt und feiert an Weihnachten 2026 ihren 90. Geburtstag. Damit ist sie das älteste weibliche Mitglied der britischen Königsfamilie – insgesamt liegt nur ihr Bruder Edward im Alter noch vor ihr.

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Getty Images Prinzessin Alexandra bei der Queen's Garden Party, Mai 2022

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Getty Images Prinzessin Alexandra und Prinz Edward, Juni 2022

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Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinzessin Alexandra im Juni 2018