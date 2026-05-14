Bewegende Karriere: Stevie Wonder feiert 76. Geburtstag

Eine lebende Musiklegende feiert jetzt ihren 76. Geburtstag: Stevie Wonder (76) blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück, die bereits in seiner Kindheit begann. Der am 13. Mai 1950 geborene Sänger unterschrieb schon mit zwölf Jahren seinen ersten Plattenvertrag bei Berry Gordys Motown-Label Tamla, wie das People Magazine berichtet. Seitdem hat Stevie die Musikwelt nachhaltig geprägt und zählt bis heute zu den einflussreichsten Künstlern weltweit. Im Laufe seiner Karriere wurde er mit 25 Grammy Awards, einem Oscar sowie Aufnahmen in die "Rock and Roll Hall of Fame" und die "Rhythm and Blues Music Hall of Fame" geehrt.

Seinen Oscar gewann Stevie im Jahr 1985 für den Song "I Just Called to Say I Love You" aus dem Film "The Woman in Red". Das People Magazine nennt zudem weitere Meilensteine seiner Karriere, darunter seinen Auftritt beim Super Bowl 1999 gemeinsam mit Gloria Estefan (68) sowie seine Ernennung zum UN-Friedensbotschafter im Jahr 2009. Präsident Barack Obama (64) zeichnete ihn 2014 sogar mit der Presidential Medal of Freedom aus. Zuletzt engagierte sich Stevie auch politisch, trat im Präsidentschaftswahlkampf für Kamala Harris (61) auf und sang einen bewegenden Tribut bei der Beerdigung seines engen Freundes, des Bürgerrechtlers Reverend Jesse Jackson, der im Februar 2026 verstarb.

Abseits der großen Bühnen gilt Stevie vor allem als Familienmensch. Der Musiker war laut People Magazine dreimal verheiratet und ist Vater von insgesamt neun Kindern, die zwischen 1974 und 2014 geboren wurden. Mit seiner heutigen Frau Tomeeka Robyn Morris hat er die Kinder Zaiah und Nyah, doch auch zu seinem übrigen Nachwuchs pflegt er engen Kontakt. "Ich bin nicht einer dieser Väter, die nur Geld schicken", erklärte er einmal gegenüber O, The Oprah Magazine. "Ich begleite sie als Vater und spreche mit ihnen als Freund. Ich möchte immer, dass meine Kinder das Gefühl haben, mir alles erzählen zu können."

Anzeige Anzeige

Getty Images Stevie Wonder, 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Stevie Wonder, 1989 in Tokyo

Anzeige Anzeige