Meghan rührt zu Tränen: Herzliche Botschaft an Mama Doria

Herzogin Meghan (44) hat ihrer Mutter Doria Ragland zu ihrem 69. Geburtstag einen liebevollen Tribut gezollt. Die ehemalige Schauspielerin postete in ihrer Instagram-Story ein süßes Boomerang-Video, in dem sie ihrer Mutter einen glücklichen Geburtstag wünscht. Meghan ist darauf zu sehen, wie sie Doria einen liebevollen Kuss auf die Wange gibt, während im Hintergrund Stevie Wonders (75) "Happy Birthday" spielt. Das Video wurde mit pinkfarbenen Herzen geschmückt und die herzliche Nachricht: "Alles Gute zum Geburtstag, meine wunderschöne Mama!" ließ keinen Zweifel an der innigen Beziehung zwischen Mutter und Tochter.

Herzogin Meghan schwärmt seit jeher von ihrer engen Bindung zu Mama Doria. Schon als kleines Mädchen bekam sie von ihr den süßen Spitznamen "Flower" – ein Zeichen dafür, wie liebevoll ihr Verhältnis ist. Auch heute sind die beiden unzertrennlich! Meghan und Doria sind im Laufe der Jahre eng verbunden geblieben, auch nachdem Meghan mit ihrem Ehemann, Prinz Harry (40), nach Kalifornien gezogen ist. Doria war bei vielen wichtigen Momenten an Meghans Seite präsent, darunter die Hochzeit 2018 und die Geburt von Archie 2019.

Diese enge Mutter-Tochter-Beziehung hat nicht nur Meghan selbst, sondern auch viele andere inspiriert. Freunde und Bekannte der Herzogin von Sussex heben immer wieder hervor, wie viel Kraft Meghan aus der Verbindung zu ihrer Mutter zieht. Daniel Martin, Meghans langjähriger Freund und Make-up-Artist, hat in einem Interview mit People 2019 betont, dass Meghan viel von Dorias Stil und Selbstbewusstsein übernommen hat. Doria selbst hat sich in der Netflix-Dokumentation "Prinz Harry & Meghan" auch offen über die Herausforderungen der letzten Jahre geäußert und dabei ihre Bewunderung für ihren Schwiegersohn, Prinz Harry, betont.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und ihre Mutter Doria Ragland im Mai 2018

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/stories/meghan/ Herzogin Meghan und ihre Mutter Doria Ragland

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2024