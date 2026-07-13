Alkohol-Eklat mit Jay Khan: Das sagt Verena Kerth heute dazu

Der Streit zwischen Verena Kerth (44) und Jay Khan (44) liegt zwar schon einige Monate zurück, doch ganz vergessen scheint er nicht zu sein. Bei der Sommerparty von Olivia Jones (56) auf der Hamburger Reeperbahn sprach die Moderatorin gegenüber dem Berliner Kurier noch einmal über den Eklat, der sich vor rund fünf Monaten ereignet hatte. Zunächst gab sie sich betont gelassen. Einen kleinen Seitenhieb konnte sie sich dann aber doch nicht verkneifen. "Das ist so lange her, das habe ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm", erklärte sie.

Auf dem Event hielt sich Verena mit Details zu den damaligen Geschehnissen allerdings zurück. Den Vorfall möchte sie offenbar am liebsten hinter sich lassen. "Es kommt mir vor, als wäre das schon zehn Jahre her, mein Leben ist so schnelllebig", sagte sie im Gespräch mit dem Berliner Kurier. Eine kleine Spitze gegen Jay konnte sich die 44-Jährige dann aber doch nicht verkneifen. Auf die Frage, ob zwischen den beiden Frieden herrschen würde, sollten sie sich auf einem Event begegnen, antwortete sie knapp: "Das müssen wir zum Glück nicht!"

Auslöser des Streits war die "Lambertz Monday Night" in Köln im Februar. Wie die Bild damals berichtete, soll Verena gegen zwei Uhr nachts im Shuttle-Abholbereich die Beherrschung verloren haben – ausgerechnet in dem Fahrzeug, in das auch Jay Khan einstieg. Der Sänger zeigte sich anschließend erschüttert: "Ich bin immer noch schockiert über die wahllose Attacke von Verena Kerth gegen mich. Ich habe eigentlich ein sehr dickes Fell, aber wenn es um Tötungsdrohungen geht, hört es für mich auf." Sicherheitskräfte griffen ein, das Fahrzeug wurde geräumt und Jay verließ das Shuttle dem Bericht zufolge fassungslos.

Verena äußerte sich nach der Konfrontation gegenüber der Bild reumütig und sprach von einem Blackout. "Oh Gott, es tut mir einfach nur wahnsinnig leid, dass ich so ausgeflippt bin. Ich kann mich nicht genau daran erinnern, was ich gesagt habe, aber dass ich einen Blackout habe, macht die Sache weder besser noch ungeschehen", erklärte sie. Zudem betonte sie, an sich arbeiten zu wollen, und hoffte auf Jays Verzeihung. Dem Bericht zufolge kündigte der US5-Star an, rechtliche Schritte zu prüfen, da für ihn mit den mutmaßlichen Tötungsdrohungen eine rote Linie überschritten worden sei.

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Imago Verena Kerth bei der Olivia Jones Sommerparty auf der Großen Freiheit in St. Pauli, Hamburg, 08.07.2026

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Imago Jay Khan bei der Sommerparty La Grande Bellezza im Restaurant Casa Bellucci in Berlin

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Imago Verena Kerth bei der 25. Lambertz Monday Night in den MMC Studios in Köln

Imago Jay Khan bei der 25. Lambertz Monday Night in den MMC Filmstudios Köln