Verena Kerth enthüllt "heiße Liaison" mit Tennisspieler

Beim Herren-Tennisturnier BMW Open in München passierte der wohl schärfste Aufschlag des Events nicht etwa auf dem Court, sondern daneben: Reality-Sternchen Verena Kerth (44) plauderte im RTL-Interview während der glamourösen Players' Night gut gelaunt aus dem Nähkästchen, als sie fast beiläufig die Bombe platzen ließ. "Ich hatte letztes Jahr eine heiße Liaison mit einem Tennisspieler", berichtete die Blondine und schob direkt mit einem Augenzwinkern hinterher: "Ich würde mal sagen, sein Aufschlag war besser als seine Ausdauer."

Weiter ins Detail ging Verena im Interview nicht, doch sie verriet: "Er spielt jetzt nicht mehr." Ob es sich um einen früheren Profi oder einen einstigen Turnierspieler handelt, ließ die gebürtige Münchnerin offen – und überlässt es damit ihren Fans, sich ihren eigenen Reim auf das geheimnisvolle Tennis-Tête-à-Tête zu machen. Nur eines fügte Verena noch an, um Spekulationen in diese Richtung direkt auszuräumen: Es habe sich definitiv nicht um Boris Becker (58) gehandelt, wie man etwa aus ihren Ohrringen an diesem Abend hätte schließen können, die zwei goldene Bs zeigten.

Mit Gerüchten kennt sich Verena aus, besonders wenn es um ihr Liebesleben geht. Bereits Anfang der 2000er stand sie durch ihre Beziehung zu Torwartlegende Oliver Kahn (56) im Zentrum der medialen Aufmerksamkeit. Später zeigte sie sich an der Seite von Unternehmer Martin Krug deutlich entspannter und abseits großer Skandale. Für Schlagzeilen sorgte schließlich ihre turbulente On-off-Romanze mit Musiker Marc Terenzi (47), die 2024 nach öffentlichen Vorwürfen auf beiden Seiten endgültig zerbrach. Privat sucht die Reality-TV-Bekanntheit aber auch immer wieder die Nähe anderer TV-Gesichter – so schwärmte sie bei einem Society-Event in Leipzig offen von Claudia Obert (64) und betonte, wie viel Zeit sie mit der Reality-Ikone verbringt.

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Imago Verena Kerth bei der 25. Lambertz Monday Night in den MMC Studios, Köln, Februar 2026

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https://www.instagram.com/p/DAyP8-0NVkI/?hl=de&img_index=1 Reto Hanselmann und Verena Kerth auf dem Oktoberfest 2024 in München

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Martin Krug und Verena Kerth bei der Lambertz Monday Night im Alten Wartesaal in Köln