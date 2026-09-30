40 Jahre Eheglück: Das ist Mark Harmons Geheimnis

Mark Harmon (75) und Pam Dawber (74) steuern auf einen Meilenstein zu, der in Hollywood eine Seltenheit ist: Seit 1987 sind die beiden Schauspieler miteinander verheiratet – der 40. Hochzeitstag rückt damit in greifbare Nähe. Als sich die beiden damals das Jawort gaben, war der Schauspieler 35 Jahre alt – und stand bereits ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Im Jahr zuvor hatte ihn das Magazin People zum "Sexiest Man Alive" gekürt. Während Mark als Leroy Gibbs in "NCIS" jahrelang zum Gesicht einer der erfolgreichsten Serien überhaupt wurde und Pam unter anderem durch "Mork vom Ork" Berühmtheit erlangte, schirmten die beiden ihre Beziehung konsequent von der Öffentlichkeit ab. Interviews über das Eheleben blieben die absolute Ausnahme, Schlagzeilen über Krisen oder Familienstreitigkeiten suchte man vergeblich. Wenn Mark überhaupt über seine Frau sprach, dann in kurzen, warmen Sätzen. "Sie ist eine tolle Frau", sagte er 2019 laut Parade.com über Pam.

Wie die Beziehung über so viele Jahre funktioniert, fasste der Serienstar gegenüber Parade.com in wenigen Worten zusammen. "Einfach zusammen sein. Das war's", lautete sein knappes Rezept für die beständige Liebe. Große Erklärungen oder ausführliche Einblicke in den Ehealltag gab es von ihm nie. Genau diese Zurückhaltung zieht sich durch die gesamte gemeinsame Zeit des Paares. Auch beruflich gingen die beiden über Jahrzehnte hinweg getrennte Wege – bis es dann doch zu einem gemeinsamen Auftritt kam. In den Staffeln 18 und 19 von "NCIS" schlüpfte die Schauspielerin in die Rolle der Marcie Warren und war in insgesamt sieben Folgen zu sehen. Damit stand sie an der Seite ihres Mannes vor der Kamera.

Das Paar hat zwei Söhne miteinander: Sean Thomas Harmon kam 1988 zur Welt, vier Jahre später folgte Ty Christian Harmon. Auch Sean fand seinen Weg in den "NCIS"-Kosmos – in acht Folgen verkörperte er die jüngere Version von Leroy Gibbs, also der Figur seines Vaters. 2009 war er zudem in "NCIS: Los Angeles" zu sehen. Pam selbst hatte ihren Durchbruch lange zuvor gefeiert: Als Mindy McConnell spielte sie Ende der 70er Jahre an der Seite von Robin Williams (†63) in "Mork vom Ork", später übernahm sie die Hauptrolle in "My Sister Sam". Laut Parade.com stand sie nach ihren Gastauftritten in "NCIS" im Jahr 2021 nicht mehr vor der Kamera. Im selben Jahr verabschiedete sich auch Mark nach 19 Jahren aus der Hauptrolle der Erfolgsserie. Dem Franchise blieb er allerdings erhalten – unter anderem mit "NCIS: Origins".

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Getty Images Mark Harmon und seine Frau Pam Dawber in Beverly Hills, 2005

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Hannes Magerstaedt / Freier Fotograf (Getty) Navy-CIS-Star Mark Harmon

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Getty Images Pam Dawber, Schauspielerin

Getty Images Mark Harmon und Pam Dawber im März 1999