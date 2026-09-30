Wie Michelle Guido Maria Kretschmer zum ersten Haus verhalf

Eine Fernsehziehung veränderte das Leben von Guido Maria Kretschmer (61) vor vielen Jahren entscheidend – und ausgerechnet Sängerin Michelle (54) spielte dabei eine besondere Rolle. Die Musikerin war damals als prominente Lospatin im Einsatz und zog den Namen des heutigen Designers und Moderators, der mit einem Jahreslos der Aktion Sorgenkind teilgenommen hatte. Die ungewöhnliche Geschichte erzählte nun Guidos Schwester Gudrun im Podcast "Feinstoff". Sie hatte die Ziehung damals im Fernsehen verfolgt und plötzlich den Namen ihres Bruders gehört. Guido selbst lebte zu diesem Zeitpunkt in Spanien und wusste zunächst nichts von seinem Glück. Gudrun griff deshalb sofort zum Telefon, um ihm die überraschende Nachricht zu überbringen. Dass der Gewinn später eine entscheidende Rolle beim Kauf seines ersten eigenen Hauses spielen würde, konnte zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnen.

Guido selbst konnte sein Glück zunächst offenbar kaum glauben. Um sicherzugehen, dass es sich nicht um ein Missverständnis handelte, wandte er sich direkt an den zuständigen Sender. Dort bekam er die Bestätigung: Michelle hatte tatsächlich seinen Namen gezogen und der Gewinn gehörte ihm. Einen Teil des Geldes nutzte der Designer, um seiner Familie eine Freude zu machen. Seine Eltern lud er zu einer Kreuzfahrt ein, mit seinen Angehörigen ging er außerdem essen. Den Großteil der Summe gab Guido jedoch nicht aus, sondern legte ihn zurück. Diese Entscheidung sollte sich später auszahlen, denn das Ersparte ermöglichte ihm schließlich den Kauf seiner ersten eigenen Immobilie. "Das war genau das, was mir damals fehlte, um mir das erste Haus zu kaufen", erinnerte er sich im Podcast "Feinstoff".

Michelle, die mit bürgerlichem Namen Tanja Gisela Hewer heißt, musste in den vergangenen Jahrzehnten selbst einige schwere Zeiten durchstehen. Die Sängerin sprach offen über ihre schwierige Kindheit, Depressionen, einen Suizidversuch und einen Schlaganfall. Auch finanziell geriet sie zeitweise in Schwierigkeiten: Steuerschulden und eine Privatinsolvenz belasteten die Musikerin zusätzlich. Inzwischen hat sich Michelle von der Bühne verabschiedet und einen neuen Lebensweg eingeschlagen. Unter dem Namen Wakan möchte sie künftig als Heilerin arbeiten und andere Menschen unterstützen. Ob sich Michelle und Guido nach jener schicksalhaften Ziehung irgendwann einmal persönlich begegnet sind, ist nicht bekannt.

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Imago Guido Maria Kretschmer, Juli 2026

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Getty Images Michelle bei der ECHO-Verleihung 2018

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Imago Guido Maria Kretschmer, März 2026