Günther Jauch macht Sportübungen im WWM-Studio

Zum Auftakt des Generationen-Specials bei Wer wird Millionär? geht es sportlich zu – und zwar nicht nur für die Kandidaten. In der ersten Folge der "3-Millionen-Euro-Woche" sind zunächst acht 18-Jährige bei RTL an der Reihe. Bei Kandidatin Antonia-Sophie Roggendorf wird die Quizrunde dann kurzerhand zur kleinen Sportstunde. Im Zusammenhang mit der 4.000-Euro-Frage erklärt die Teilnehmerin, wie Burpees funktionieren, und führt die Kraftübung direkt im Studio vor. Günther Jauch (70) möchte es daraufhin ganz genau wissen und probiert die Bewegung kurzerhand selbst aus. Doch damit ist noch nicht Schluss: Anschließend wagt sich der Quizmaster auch an Dehnübungen. Mit sichtlichem Körpereinsatz versucht er, sein Bein hinter den Kopf zu klemmen.

Im Laufe der Sendung springt die ausgelassene Stimmung der jungen Kandidaten zunehmend auf den Gastgeber über. Es wird gescherzt und herumgealbert, während sich der Moderator immer mehr vom jugendlichen Übermut anstecken lässt. Sein Fazit zu den jungen Quizteilnehmern fällt entsprechend aus. "Sie sind ansteckend. Sie machen mich wahnsinnig", erklärt Günther über seine Kandidaten. Der Moderator führt bereits seit vielen Jahren durch die Quizshow und hat in dieser Zeit unzählige Teilnehmer durch den Fragenkatalog begleitet. Dabei wollte er die Show zunächst gar nicht moderieren.

Hinter der Aktionswoche steckt ein besonderes Prinzip: Nacheinander treten Kandidaten aus verschiedenen Altersgruppen an. Nach den 18-Jährigen sind Teilnehmer zwischen 30 und 65 Jahren an der Reihe, anschließend dürfen die über 65-Jährigen ihr Wissen unter Beweis stellen. Wer mindestens 16.000 Euro erspielt, zieht ins große Finale ein. Dort winkt ein möglicher Gewinn von bis zu drei Millionen Euro. Insgesamt besteht das Special aus vier Folgen. Bei RTL+ sind diese vom 28. September bis zum 1. Oktober 2026 jeweils ab 20:15 Uhr abrufbar. Im Fernsehen werden die Folgen zeitversetzt ausgestrahlt: RTL zeigt sie vom 5. bis zum 8. Oktober 2026 ebenfalls jeweils um 20:15 Uhr.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?", 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?", 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Moderator Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?", 2026

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