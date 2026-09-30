Kristin Scott Thomas (66) hat keine Angst vor dem Alter

Kristin Scott Thomas hat keine Angst vor dem Älterwerden – ganz im Gegenteil. Im Interview mit Bunte sprach die Schauspielerin offen darüber, wie sie zu diesem Lebensabschnitt steht. Die 66-Jährige blickt selbstbewusst nach vorn und empfindet ihr Alter offenbar nicht als Belastung. "Ja, ich bin alt – und es ist fantastisch!", stellte sie gegenüber dem Magazin klar. Für die Britin ist das Älterwerden vielmehr befreiend. Ihre Einstellung dazu habe sich im Laufe der Jahre deutlich verändert. Während sie sich bei ihren Rollen früher häufig unsicher gefühlt habe, kenne sie mittlerweile ihre eigenen Grenzen ziemlich genau. Mit über 60 geht sie berufliche Herausforderungen deshalb deutlich gelassener an als noch zu Beginn ihrer Karriere.

An ein Karriereende denkt die Darstellerin ohnehin nicht. "Ich sehe heute so viele berufliche Möglichkeiten", verriet sie. Für Kristin gibt es also weiterhin zahlreiche Chancen, die sie auch ergreift. Mit 66 Jahren stand sie erneut für eine der erfolgreichsten Serien des Streamingdienstes Apple vor der Kamera: In der sechsten Staffel von "Slow Horses" ist sie wieder mit dabei. Ihr Alter hält die Film- und Serienschauspielerin demnach keineswegs davon ab, neue Aufgaben anzunehmen und weiter vor der Kamera zu stehen. Vielmehr scheint sie die Freiheit zu genießen, die ihr die Erfahrung aus den vergangenen Jahrzehnten gibt.

Der Weg dorthin war für Kristin offenbar nicht immer selbstverständlich. Obwohl sie bereits seit Jahrzehnten erfolgreich im Filmgeschäft tätig ist, habe sie nach eigener Aussage lange Zeit Angst vor ihren Rollen gehabt. Einem breiten Publikum wurde sie unter anderem durch "Der englische Patient" und "Der Pferdeflüsterer" bekannt. Aus ihren eigenen Erfahrungen heraus hat die Schauspielerin deshalb auch einen klaren Rat für jüngere Kolleginnen. "Macht einfach! Legt los!", appellierte sie an den Nachwuchs. Kürzlich kritisierte die Schauspielerin außerdem den Einsatz von Facelifts.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kristin Scott Thomas bei der Eröffnung des Dinard British & Irish Film Festival 2025 in Dinard, Frankreich

Anzeige Anzeige

Getty Images Kristin Scott Thomas bei der Eröffnung des 65. Monte-Carlo Television Festival in Monaco, 12. Juni 2026

Anzeige Anzeige

Imago / Brigani-Art / Heinrich Kristin Scott Thomas in "Der englische Patient", 1997

Anzeige

Wie findet ihr Kristins entspannten Blick aufs Älterwerden? Total inspirierend – diese Gelassenheit kann man sich wirklich abschauen. Schön gesagt, aber so leicht ist es mit dem Älterwerden leider nicht immer. Ergebnis anzeigen