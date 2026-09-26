Nach Liebes-Aus: Cora Schumacher macht Schluss mit Männern

Nach ihrer jüngsten Trennung zieht Cora Schumacher (49) Bilanz und setzt vorerst einen klaren Schlussstrich. Im Gespräch mit Bild macht die Reality-TV-Bekanntheit deutlich, dass sie aktuell nicht auf der Suche nach einem neuen Partner ist. Stattdessen stehen sie selbst und ihr neues Leben im Fokus. Einen Mann an ihrer Seite schließt sie für die Zukunft zwar nicht grundsätzlich aus, doch auf Kompromisse möchte sie künftig verzichten. "Im Moment habe ich mit Männern und Sex abgeschlossen. Null Interesse. Irgendwann wird dafür in meinem neuen Leben wieder Platz sein. Aber nicht mehr um jeden Preis", erklärt sie. Vor allem eines möchte sie nicht noch einmal erleben: "Kein Mann darf mir noch einmal sagen, wer ich sein soll oder welchen Platz ich einzunehmen habe. Vielleicht kommt einer. Vielleicht auch nicht. Momentan geht es erst einmal nur um mich."

Hinter ihrem Rückzug liegen nach eigenen Angaben zwei besonders schwere Jahre. Am 7. Oktober 2024 ließ sich Cora aus eigener Initiative in eine Klinik einweisen, nachdem sie von dunklen Gedanken geplagt worden war. Damals sei es für sie vor allem darum gegangen, zu überleben. Besonders belastend habe sie dabei empfunden, dass eine psychische Erkrankung für Außenstehende oft kaum erkennbar ist. "Wenn du ein gebrochenes Bein hast oder eine andere Krankheit, dann nehmen die Leute Rücksicht. Aber nicht, wenn du sagst: Ich kann nicht – ich kann nicht! Du sitzt vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen da und starrst die Wand an", schildert sie. Selbst kleinste Alltagsaufgaben seien in dieser Zeit nicht zu schaffen gewesen. "Du kannst nicht mal eine E-Mail schreiben oder deinen Freunden antworten, wenn die fragen, ob alles okay ist", berichtet die Ex-Frau von Ralf Schumacher (51) weiter.

Auf den stationären Aufenthalt folgte zunächst eine teilstationäre Behandlung, inzwischen wird Cora ambulant therapeutisch begleitet. Wie regelmäßig sie die Unterstützung in Anspruch nimmt, richtet sich nach ihrer aktuellen Stabilität. Auf die Sitzungen möchte sie derzeit jedoch nicht verzichten. "Ich brauche das noch als Halt. Das ist mein absoluter Safe Space. Und ich liebe das da", betont sie im Interview. Kurz vor ihrem 50. Geburtstag will die gebürtige Langenfelderin vor allem wieder zu sich selbst finden – jenseits der Rollen als Ex-Frau eines früheren Formel-1-Stars, als Mutter eines Rennfahrers und als Reality-TV-Gesicht. Mit einem Augenzwinkern blickt sie auf ihre unbeschwerte Teenagerzeit zurück und bezeichnet sich selbst als "Cory von der Tanke". Für die Zukunft hat sie einen klaren Wunsch: "Ich wünsche mir, dass jetzt mein Leben endlich mal anfängt."

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AEDT / ActionPress Cora Schumacher, TV-Bekanntheit

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Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im August 2024

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Imago Cora Schumacher im September 2024 in Hamburg